Alle sind verrückt nach Jennifer Lopez

Bei der Versace-Show bei der Mailänder Fashion Week trug Jennifer Lopez erneut ihr legendäres Dschungel-Dress mit mehr Ausschnitt als Kleid. (wir berichteten). Nicht nur das Internet spielte bei diesem Anblick verrückt, nein auch die Promis waren außer Rand und Band. Jeder, ja wirklich jeder, wollte ein Bild mit J.Lo und DEM Kleid.

Jennifer Lopez gehört seit 20 Jahren zu den großen Namen im Showbusiness. Egal ob als Girlfriend, Schauspielerin oder Sängerin, die Latina gibt immer einhundert Prozent. Mit 50 Jahren erlebte J.Lo aber noch mal einen wahren zweiten Frühling in ihrer Karriere. Aktuell zählt sie sogar zu den heißen Oscar-Favoritinnen 2020!

Quelle: instagram.com

Promi-Magnet J.Lo

Der perfekte Zeitpunkt also, um ihren ikonischen Look aus dem Jahr 2000 wieder aufleben zu lassen. In leicht abgewandelter Version redesignte Donatella Versace (64) die Robe. Neben der Modeschöpferin selbst begeisterte Jennifer mit ihrem Look auch viele weitere Promis.

Alle schienen sich um ein Bild mit dem Star des Abends zu reißen. Während ihres Foto-Marathons auf der After-Show-Party posierte J.Lo unter anderem mit Kaia Gerber (18), Chiara Ferragni (32), Amber Valletta (45), Jetzt-Blondine Kendall Jenner (23), Bella Hadid (22) sowie ihrer Schwester Gigi (24).

Quelle: instagram.com

Das Allround-Talent scheint den extremen Hype um ihre Person sehr zu genießen. Zu Recht, wie wir finden! Nach zwei Jahrzehnten Vollzeit-Hustling darf man sich die Früchte seiner harten Arbeit durchaus schmecken lassen.