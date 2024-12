Nach neun Jahren Beziehung Alles aus und vorbei bei Kate Moss und Nikolai von Bismarck?

Nach neun Jahren Beziehung soll sich Model Kate Moss von ihrem Partner Nikolai von Bismarck getrennt haben. (ym/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 08:15 Uhr

Nach neun Jahren Beziehung soll sich das ehemalige Supermodel Kate Moss von seinem Langzeitpartner Nikolai von Bismarck getrennt haben. Moss soll bereits aus dem gemeinsamen Londoner Haus ausgezogen sein.

Nach neun Jahren Beziehung soll nun alles aus und vorbei sein zwischen dem ehemaligen Supermodel Kate Moss (50) und Langzeitpartner Nikolai von Bismarck (37). Das berichtet "The Sun".

Wie die britische Boulevardzeitung von namentlich nicht genannten Quellen erfahren haben will, soll Moss erkannt haben, dass es Zeit sei, die Beziehung zu beenden und sei bereits aus dem gemeinsamen Haus in London ausgezogen. "Sie hat gemerkt, dass die beiden auf verschiedene Reisen in ihrem Leben unterwegs waren. Und jetzt, mit 50, fühlt sich Kate fabelhaft und so, als wolle sie wieder raus und in der Weihnachtszeit ein bisschen Spaß haben", wird die Quelle zitiert.

Moss' Ex soll sich ein "ruhigeres Leben" wünschen

Weiter heißt es, dass sich der 13 Jahre jüngere, abstinent lebende Fotograf ein "ruhigeres Leben" wünschen solle: "Er bleibt seinem nüchternen Weg treu und sie haben einfach zunehmend unterschiedliche Hobbys und Wünsche", so der Insider. Da Moss und von Bismarck, der der Ur-Ur-Enkel des früheren Reichskanzlers Otto von Bismarck (1815-1898) ist, einen gemeinsamen Freundeskreis hätten, solle das Paar weiterhin "freundschaftlich verbunden" bleiben. Auch seien Moss und der 37-Jährige "fest entschlossen, dass es weder zu Spannungen noch zu Feindseligkeiten kommen wird".

Das ehemalige Supermodel datete in ihrem Leben bereits eine Reihe an berühmten Männern, darunter auch "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp (61), mit dem sie von 1994 bis 1998 liiert war. Einige Freunde des Models nehmen an, dass Moss die Trennung nie überwunden habe. Aus ihrer Beziehung mit dem Verleger Jefferson Hack (53) stammt Moss' 2002 geborene Tochter Lila Grace (22).