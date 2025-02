Neue Staffel bei Sat.1 „Über Geld spricht man doch!“: So liquide sind Cora Schumacher und Co. Cora Schumacher träumt vom Auswandern nach Mallorca – doch dann kommt ein Schock. Kader Loth will ihre Rente aufbessern, gibt aber zu viel Geld aus. Und Marc Terenzi will sich nach dem Entzug zurück ins Leben kämpfen. Sat.1 startet neue Folgen von „Über Geld spricht man doch!“