Alles nur Show? Annemarie und Wayne Carpendale: Liebesprüfung im TV

26.08.2021 14:18 Uhr

Annemarie und Wayne Carpendale gelten als eines der Traumpaare der Promiwelt. Nun starten sie eine noch nie da gewesene Liebesprüfung: im TV! ProSieben zeigt die Show “How fake ist your love“ ab Anfang September.

Ist diese Liebe echt? Sind sie das perfekte Paar und hält ihre Liebe auch fiesen Gerüchten stand? Diesen und viele weiteren spannende Fragen werden Annemarie (43) und Wayne Carpendale (44) ab Dienstag, den 7. September um 20:15 Uhr auf ProSieben auf den Grund gehen. “How Fake Is Your Love?“ – hier ist der Name Programm!

How fake is your Love; Staffel: 1

Wahre Liebe oder knallharte Lüge?

Das ist die ultimative Frage der Prime-Time-Show “How Fake Ist Your Love?“, die Annemarie Carpendale ab September moderiert. Man kennt das ja schon von diversen Promi-Trash-Formaten, in denen sich plötzlich Paare als „In einer Beziehung“ outeten, die sich letztlich nur für Shows zusammengetan hatten, um jeder für sich ein bisschen Ruhm abzugreifen.

Nun also diese Prüfungen: Die hübsche Moderatorin stellt acht Paare immer wieder auf die Probe. Kommentiert und gesprochen wird die Show von Ehemann und Schauspieler Wayne Carpendale.

Worum geht es bei der Show? Acht Paare ziehen gemeinsam in eine stylische Finca auf Mallorca und wollen beweisen, dass ihre Liebe echt ist. Gelingt das, wartet der Titel und ein attraktiver Geldpreis. Aber hierbei ist Vorsicht geboten, denn es schleichen sich Fake-Paare zwischen die echten Couples! Diese stellen sich der Herausforderung, die Zuschauer mit einer erfundenen Lovestory und gefaktem Liebesverhalten, hinter’s Licht zu führen. Sowohl beste Freunde oder Arbeitskollegen als auch flüchtige Bekanntschaften – wer die “große Liebe“ erfolgreich vortäuscht, bleibt im Spiel und hat Chancen auf den Gewinn.

Es geht um 10.000 Euro

Annemarie Carpendale stellt die Beziehung der acht Paare immer wieder auf die Probe, um es allen beteiligten schwerer zu machen. Gelingt es den Couples, die Fake-Paare unter sich ausfindig zu machen, füllt sich der Hauptpreis um jeweils 10.000 Euro. Sobald jedoch ein echtes Paar nach Hause geschickt wird, gibt es kein Geld.

Übrigens: Annemarie und Wayne Carpendale sind seit 2013 verheiratet und standen auch bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Sie werden die Fake-Paare doch wohl sicher erkennen, oder?

Das Power-Pärchen will’s wissen

“How Fake Is Your Love?“ ist nicht ihr erstes gemeinsames Show-Projekt. Sie waren bereits 2014 im ZDF in “Volle Kanne“ und auf SAT 1 in “Die perfekte Minute“ zu sehen. 2016 moderierten beide gemeinsam die Show “Ran an den Mann – hält er, was er verspricht?“ auf SAT 1. 2020 folgte ein weiterer gemeinsamer TV-Auftritt bei Joko und Klaas gegen ProSieben auf – natürlich- ProSieben. In der Show “How Fake Is Your Love?“ arbeitet das Paar wieder zusammen, zu sehen ist aber nur Annemarie, die mitten im Geschehen ist. Eine neue und spannende Aufgabe wartet auf das Promi-Paar: Welches Pärchen ist fake und wer gewinnt das Rennen?

„How Fake Is Your Love?“-Moderatorin Annemarie Carpendale wurde zur Love-Detektivin und freut sich sehr über das neue TV-Format: „#HFIYL ist ein sehr besonderes Paar-Abenteuer. Ich habe auf Mallorca einzigartige, bunte und ausgefallene Lovestorys kennengelernt und es macht einfach so unglaublich viel Spaß, selbst mitzuraten. Ich finde es super spannend, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ganz bald selbst zum Detektiv werden: Gewinnt am Ende das Paar, das am besten lügt, oder das Couple, das am ehrlichsten liebt?“ Also: Fernseher an und mitraten!