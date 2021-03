Alles über die 8. Staffel von „Sing meinen Song“ mit Johannes Oerding

Alles über die 8. Staffel von „Sing meinen Song“ mit Johannes Oerding

11.03.2021 09:21 Uhr

Mitte April lädt Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding immer dienstags zum „Sing meinen Song - Tauschkonzert“ ein.

Nach seiner ersten Teilnahme 2019 führt er bei „Sing meinen Song“ nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der bereits 2017 seine Songs zum Tausch anbot und nun erneut dabei ist, da er durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde.

Die sind auch dabei

Ferner wirken mit Show-Ikone DJ Bobo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Frontmann der Folk-Band „Mighty Oaks“ Ian Hooper sowie die Sängerin und Rapperin Nura. Jede Woche steht einer der Künstler im Fokus und bietet seine größten Hits zum Tausch an. Was macht Johannes Oerding aus einem DJ-BoBo-Song? Wie hören sich die Hits von Gentleman z.B. in einer ganz neuen Version von Stefanie Heinzmann an? Wie klingt Joris interpretiert von Nura? Und wie werden deren Rap-Songs von Ian Hooper verändert?

Dreh erstmals in Deutschland

Die Dreharbeiten zur 8. Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ fanden aufgrund der anhaltenden Corona-Situation erstmals in Deutschland – an der Ostsee im Luxushotel Gut Weissenhaus in der Gemeinde Wangels im Kreis Ostholstein – statt. Gedreht wurde jetzt unter strengen Corona-Maßnahmen und mit ständigen Tests, sodass keiner der Künstler und auch niemand vom Produktionsteam bei den Dreharbeiten mit Covid-19 infiziert wurde.

Die Ausstrahlungstermine

20.4., Folge 1: DJ BoBo

27.4., Folge 2: Joris

4.5., Folge 3: Nura

11.5., Folge 4: Ian Hooper / „Mighty Oaks”

18.5., Folge 5: Stefanie Heinzmann

25.5., Folge 6: Gentleman

1.6., Folge 7: Johannes Oerding

8.6., Folge 8: Duette

Alle Folgen von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.