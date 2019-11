Alles über die neue „Rampensau“ von VOX

Das Erfolgs-Autorenduo Arne Nolting (46) und Jan Martin Scharf (45) bringt nach „Club der roten Bänder“ jetzt eine neue Serie auf Vox an den Start. „Rampensau“ entstand unter Mitarbeit von Autorin Valentina Brüning (31) und zeigt Jasna Fritzi Bauer (30) in der Hauptrolle Shiri.

Die 30-jährige Shiri ist Schauspielerin, Fast-Single, wohnt in Berlin – und ist pleite. Ihr letztes Vorsprechen ging in die Hose, ihre große Liebe ist weg, selbst der peinliche Mini-Job verloren.

Das Angebot ihres Lebens

In der Summe also ein echt beschissener Tag, der noch lange nicht zu Ende ist. „Ich hab‘ nur die Wahl, ob ich in ein Blumenbeet falle oder in die Scheiße. Und klar will ich in die Blumen fallen. Aber da gibt’s irgendwas in mir, das ist tierisch von der Scheiße angezogen. Und ich kann nichts dagegen tun. Verstehste?“, erklärt Shiri im Trailer. Als sie schließlich auf einem Gartenfest des Polizei-Chefs kellnert und ihr (Ex-)Freund mit 500 Ecstasy-Pillen festgenommen wird, endet ihre Pechsträhne auf der Polizeiwache.

Und dort ändert diese eine verdammte Frage ihr ganzes Leben: „Wie sehr liebst du deinen Freund?“ Die Antwort ist: Leider sehr. Die kleine Rebellin mit der Kodderschnautze, dem großen Herzen und dem Aussehen einer gerade einmal 16-jährigen, erhält ausgerechnet von der Polizei nun das Rollenangebot ihres Lebens.

Als Undercover-Ermittlerin soll Shiri nun in eine Elite-Schule eingeschleust werden und dort einen Dealer-Ring auffliegen lassen. Schafft sie es, befreit sie damit ihren Freund Jonas. „Ich werde ganz bestimmt kein Stasi-Spitzel an irgendeiner verkackten Schule“, so Shiris erster Impuls. Doch das ändert sich, als ihr klar wird, dass einfach alles auf dem Spiel steht: Ihr Ex- freund oder Freund Jonas hat niemanden außer ihr.

Alles steht Kopf

Ob er schuldig ist, weiß sie nicht, aber das ist auch egal, denn für sie macht ihr Leben ohne ihn keinen Sinn. Also beißt sie in den sauren Apfel und so heißt es ab jetzt Mathegrundkurs statt Kiffen am Vormittag – und Katz-und-Maus-Spiel mit den bösen Jungs. Und bloß nicht aus der Rolle fallen!

Für die impulsive Shiri definitiv die größte Herausforderung. Denn ihre Zündschnur ist kurz, aber noch hat sie absolut keine Ahnung, worauf sie sich da wirklich eingelassen hat. Der „Job“ wird ihr Leben komplett auf den Kopf stellen, aber manchmal ist genau das ja auch sehr verlockend.

Die ganze Geschichte basiert auf der israelischen Serie ‚Metumtemet‘, die Dreharbeiten für das deutsche Pendant ‚Rampensau‘ begannen im Juli diesen Jahres in und um Berlin. Ab dem 20. November um 20:15 Uhr läuft die neue Serie auf VOX.