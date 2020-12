21.12.2020 11:15 Uhr

Alles über die True-Crime-Serie „The Investigation – Der Mord an Kim Wall“

2017 traf die schwedische Journalistin Kim Wall den dänischen Erfinder Peter Madsen im Hafen von Kopenhagen. Dort wollte sie ihn auf seinem selbstgebauten U-Boot interviewen – doch sie sollte nie zurückkehren. Das U-Boot sank, absichtlich, wie man später herausfand.

Peter Madsen wurde gerettet, aber noch am selben Tag festgenommen. Laut seiner Aussage war Kim Wall durch einen Unfall auf hoher See ums Leben gekommen. Doch nach Tagen der Ungewissheit wird klar: Es war Mord. Was geschah wirklich an Bord des U-Boots?

Die sechsteilige Serie „The Investigation – der Mord an Kim Wall“ rollt den Fall noch einmal auf und beleuchtet die Ermittlungen von Jens Møller, Leiter des Morddezernats der Kopenhagener Polizei. Durch teils ungewöhnliche Ermittlungsmethoden gelang es ihm, den Mord an der Journalistin aufzuklären.

Hintergrund

Serienschöpfer und Oscar-Nominee Tobias Lindholm („Mindhunter“, „Die Jagd“, „Borgen“) kreierte in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Ermittler Jens Møller sowie Kim Walls Eltern – Ingrid und Joachim – eine packend-emotionale Geschichte über einen der schockierendsten Mordfälle der jüngeren Geschichte. Intensiv und außergewöhnlich.

Besetzung

In der Hauptrolle ist Søren Malling („Kommissarin Lund“, „Borgen“) als Jens Møller, Leiter des Morddezernats der Kopenhagener Polizei, zu sehen. An seiner Seite stehen außerdem Pilou Asbæk („Game of Thrones“, „Ghost in the Shell“) als Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen sowie Pernilla August („Star Wars“, „Best Intentions“) und Rolf Lassgård („Jäger – Tödliche Gier“, „Wallander“-Reihe) als Ingrid und Joachim Wall vor der Kamera.

Weitere Darsteller sind Laura Christensen („Countdown Copenhagen“), Anders Juul („The Rain“), Henrik Birch („Die Erbschaft“), Hans Henrik Clemensen („Schändung“), Dulfi Al-Jabouri („Follow the Money“) und Charlotte Munck („Anna Phil“).

TVNOW zeigt die außergewöhnliche Serie „The Investigation – Der Mord an Kim Wall“ ab dem 28. Januar 2021. Ein deutscher Trailer liegt noch nocht vor. Hier das Original: