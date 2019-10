Alles über Jason Momoa in „See – Reich der Blinden“

Gestern feierte Apple unter anderem mit Schauspieler Jason Momoa (40) die Premiere der neuen Serie „See – Reich der Blinden“ im kalifornischen Regency Village Theater. Ab dem 01. November wie Serie bei „Apple TV+“ zu sehen sein und „Sehen“ ist auch genau das Stichwort.

Ein großer Teil des Cast ist nämlich blind oder kann nur eingeschränkt sehen und auch der gebürtige Hawaiianer spielte in dem Drama einen Erblindeten.

Darum geht’s

Die Serie spielt in einer weit entfernten Zukunft, in der ein tödliches Virus die Welt befallen und somit die Bevölkerung minimiert hat. Diejenigen die überlebten sind seither blind und müssen neue Wege finden, um zu überleben. Einige Jahrhunderte nach der Katastrophe beginnt die Geschichte von „See“. Die Frau des blinden Kriegers Baba Voss, gespielt von dem 40-jährigen „Aquaman“-Darsteller, bringt Zwillinge zur Welt. Zum Erstaunen aller werden die Kinder sehend geboren, was natürlich schnell die Runde macht.

Ein Wunder und die Tyrannin

So erfährt auch die zynische Königin Kane, die von Sylvia Hoeks (36) dargestellt wird, von dem Wunder. Fortan setzt sie alles daran, die Zwillinge und den ganzen Stamm zu vernichten. Baba Voss ist somit gezwungen mithilfe seiner Instinkte sein Volk und seine Familie zu beschützen. Gemeinsam mit seiner spirituellen Führerin Paris, gespielt von Alfre Woodard (66), versammelt er weitere Stämme, um gegen die Königin anzutreten und der Tyrannei ein Ende zu bereiten.

Geschrieben und erschaffen wurde die Drama-Serie von Steven Knight (60) und Regisseur Francis Lawrence (48). Zum Cast gehören unter anderem auch Christian Camargo (48) und Nesta Cooper (25).

Ab dem 1. November werden die ersten drei Episoden von „See – Reich der Blinden“ auf Apple TV+ zum streamen angeboten. Wöchentlich immer freitags werden weitere neue Episoden auf dem Portal erscheinen. Den Trailer vorab gibt es hier: