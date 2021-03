Alles über „Minari“: Sechsmal für den Oscar nominiert

Alles über "Minari": Sechsmal für den Oscar nominiert

15.03.2021 15:30 Uhr

"Minari - wo wir Wurzeln schlagen" wurde sechsmal für einen Oscar nominiert. Wir stellen den Film vor, der bald in die hiesigen Kinos kommen soll.

Einer der bewegendsten Filme des Jahres bleibt weiter auf Erfolgskurs. „Minari – wo wir Wurzeln schlagen“ wurde heute Mittag (MEZ) von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in den Kategorien „Bestes Originaldrehbuch“ und „Beste Regie“ (jeweils Lee Isaac Chung) sowie „Bester Hauptdarsteller“ (Steven Yeun), „Beste Nebendarstellerin“ (Youn Yuh-Jung) und „Beste Filmmusik“ für den Oscar nominiert.

Außerdem geht der der Film in der wichtigsten Kategorie „Bester Film“ ins Rennen um die begehrte Auszeichnung. Damit kann sich das Team um Regisseur Lee Isaac Chung Hoffnungen auf bis zu sechs Auszeichnungen beim bedeutendsten Filmpreis der Welt machen.

Die 93. Verleihung der Academy Awards findet am 25. April 2021 in Los Angeles und weiteren Orten statt.

Streifzug durch die Kulturen

„Minari – wo wir Wurzeln schlagen“, der vierte Film des US-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac Chung, ist eine mit sehr viel Einfühlsamkeit erzählte Geschichte über eine koreanisch-amerikanische Familie, die auf einer Farm im Süden der USA in den 1980er Jahren ihren ganz persönlichen amerikanischen Traum verwirklichen will. Chung, der als Sohn südkoreanischer Immigranten in Arkansas aufwuchs, unternimmt mit „Minari“ einen Streifzug durch zwei Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

In der Hauptrolle seines Films glänzt der „Walking Dead“-Star Steven Yeun, der zuletzt in Lee Chang-dongs Film „Burning“ zu sehen war, als engagierter Familienvater Jacob.

Der Streifen ist ein zärtlicher, zutiefst menschlicher Film über die Herausforderung, die eigene kulturelle und familiäre Verwurzelung mit der Suche nach der eigenen Identität in Einklang zu bringen. Eine Parabel über das Zusammenleben verschiedener Generationen, amerikanischen Pioniergeist, den Mut, Widerstände zu überwinden und über das, was ein Zuhause wirklich ausmacht.

Darum geht’s in „Minari“

Jacob (Steven Yeun) beschließt, mit seiner koreanisch-amerikanischen Familie aus Los Angeles auf eine kleine Farm in Arkansas zu ziehen. Während er die wilden Ozarks als das gelobte Land ansieht, fühlen sich seine Frau Monica (Yeri Han) und die Kinder David (Alan Kim) und Anne (Noel Kate Cho) fremd in der neuen Heimat. Das Zusammenleben der Familie wird urplötzlich auf den Kopf gestellt, als die schlaue, schlagfertige und unglaublich liebevolle Großmutter Soonja (Youn Yuh-Jung) ihre Heimat Korea verlässt und zu ihnen in die USA zieht. In ihrem neugierigen, aufmüpfigen Enkelsohn David findet Soonja mit der Zeit einen Verbündeten.

Zusammen gelingt es ihnen, das magische Band zwischen den Familienmitgliedern trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten immer wieder neu zu knüpfen und ihnen dadurch den Weg in eine hoffnungsvolle gemeinsame Zukunft zu ebnen.

Brad Pitt als Co-Produzent

Der von Hollywood-Star Brad Pitt co-produzierte Film gewann beim Sundance Film Festival im Januar 2020 sowohl den Großen Preis der Jury, als auch den Publikumspreis. Seitdem konnte „Minari“ in den USA zahlreiche weitere Nominierungen und Preise einsammeln, darunter gewann Youn Yuh-Jung in der Rolle der charakterstarken Großmutter bereits fünf Mal die Auszeichnung als Beste Nebendarstellerin.

Im Februar 2021 wurde der Streifen bei den Golden Globes als „Bester fremdsprachiger Film“ ausgezeichnet.

Am 15. April 2021 soll der Film im Verleih von Prokino in den deutschen Kinos starten. So es die Pandemie zulässt.