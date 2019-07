Alles über Sunnyboy Austin Butler, den neuen Elvis

Sonntag, 21. Juli 2019 21:50 Uhr

Der Hauptdarsteller für das Biopic über den King, wie Elvis Presley in aller Schlichtheit genannt wurde, steht fest. Der Jackpot geht an Austin Butler (wir berichteten) und das wird ihm einen Wahnsinns-Push in Sachen Karriere geben. Wir haben uns den Sunnyboy mal etwas genauer angesehen und sind voller Hoffnung!

Austin Butler ist schlanke 27 und mit 1,83 m nur einen Zentimeter größer als es der echte war. Schmachtender Blick, ein voller Kussmund und die Liebe zur Musik – es ist alles da bei Austin Butler, dem Neuen, der sich den King of Rock ’n’Roll einverleiben muss, wenn es denn gelingen soll.

Geplant ist ein Biopic über den Elvis Presley und das sind verdammt große Schuhe, in die der Youngster aus Kalifornien da tritt.

Kann er das?

Und jetzt mal zu den wirklich dringenden Fragen: Wird Austin den Hüftschwung hinbekommen? Wird die Schmalztolle sitzen und werden ein paar Haarsträhnen lässig wippen? Vom Zucken der Oberlippe zu träumen wollen wir gar nicht erst anfangen! Und last but not least die Gretchenfrage zum Elvis-Film: Wird Austin selbst singen? Die Frage ist durchaus berechtigt, denn Rami Malek, der einen Oscar für die Darstellung eines anderen Rock-Gottes – Freddie Mercury – erhalten hat, hat nicht eine einzige Silbe selbst gesungen. Nur die Lippen bewegt und die Freddie-Posen gebracht – wir sind im Nachhinein doch sehr enttäuscht.

Austin, der übrigens mit Kollegin Vanessa Hudgens liiert ist, hat bisher eher in Serien geglänzt, zur wichtigsten Stationen in seiner Karriere zählt die Hauptrolle in der 4. Staffel von „Zoey 101“ (2007 – 2008). Irgendwie ist er auch ein wenig vom Pech verfolgt, mehr als Fernsehauftritte als Gast-Star und Rollen in erfolglosen Serien, die entweder nicht verlängert wurden oder über den Piloten gar nicht erst hinaus kamen. Aber jetzt! Von Null auf Hundert mit der Hauptrolle als Elvis Presley, den erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. Elvis wurde nur 42 Jahre alt, hat aber Musikgeschichte geschrieben, die heute noch Künstler jeder Gattung inspiriert. Wir sind äußerst gespannt, was Austin Butler daraus macht.

