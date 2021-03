Alles über „The Father“ mit Anthony Hopkins: Sechsmal für den Oscar nominiert

15.03.2021 17:00 Uhr

Das für bereits 4 Golden-Globe und 6 BAFTA-Nominierungen prämiertes Vater-Tochter Drama "The Father" mit Anthony Hopkins und Olivia Colman geht mit insgesamt 6 Nominierungen ins diesjährige Oscar-Rennen.

Das für bereits 4 Golden-Globe und 6 BAFTA-Nominierungen prämiertes Vater-Tochter Drama „The Father“ von Florian Zeller mit Anthony Hopkins und Olivia Colman in den Hauptrollen geht mit insgesamt 6 Nominierungen ins diesjährige Oscar-Rennen.

„Wir planen weiterhin, den Film am 22. April 2021 in den deutschen Kinos zu starten“, heißt es vom Verleiher heute in einer optimistischen Mitteilung.

Oscar-Nominierungen für „The Father“

Bester Film

Beste Hauptrolle für Anthony Hopkins

Beste Nebenrolle für Oliva Colman

Bestes adaptiertes Drehbuch für Christopher Hampton und Florian Zeller

Bestes Set-Design für Peter Francis

Bester Filmschnitt für Yorgos Lamprinos

Darum geht’s

Anne (Olivia Colman) ist in großer Sorge um ihren Vater Anthony (Anthony Hopkins). Als lebenserfahrener stolzer Mann, lehnt er trotz seines hohen Alters jede Unterstützung durch eine Pflegekraft ab und weigert sich standhaft, seine komfortable Londoner Wohnung zu verlassen. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt, ist er davon überzeugt, auch weiterhin allein zurechtzukommen. Doch als Anne ihm plötzlich eröffnet, dass sie zu ihrem neuen Freund nach Paris ziehen wird, ist er verwirrt.

Wer ist dann dieser Fremde in seinem Wohnzimmer, der vorgibt, seit über zehn Jahren mit Anne verheiratet zu sein? Und warum behauptet dieser Mann, dass Anthony als Gast in ihrer Wohnung lebt und gar nicht in seinem eigenen Apartment?

Anthony versucht, die sich permanent verändernden Umstände zu begreifen und beginnt mehr und mehr zu zweifeln: an seinen Liebsten, an seinem Verstand und schließlich auch an seiner eigenen Wahrnehmung.

Hintergrund und Besetzung

Die Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Olivia Colman (The Favourite, the Crown) zeigen in Florian Zellers meisterhaft inszeniertem Regiedebüt ein Schauspiel von beeindruckender Echtheit, das den Zuschauer unvermittelt in das Leben mit Demenz versetzt.

Das emotionale Filmdrama entstand nach Zellers gleichnamigem Theaterstück, das 2012 in Paris uraufgeführt wurde. Vielfach ausgezeichnet, begeisterte es seitdem überall auf der Welt das Theaterpublikum vom Londoner West End über den Broadway bis hin zu deutschen Theaterbühnen. Das Drehbuch verfasste Zeller gemeinsam mit Christopher Hampton (Gefährliche Liebschaften). Mark Gatiss (Sherlock), Imogen Poots (Green Room), Rufus Sewell (Judy) und Olivia Williams (Victoria & abdul) komplettieren die Besetzung dieser ergreifenden Verfilmung, die noch lange nachwirkt.