„Alles was zählt“-Star Birte Glang ist zum zweiten Mal schwanger

Birte Glang und Ehemann André Tegeler erwarten erneut Nachwuchs. (jru/spot)

26.05.2021 10:25 Uhr

Die Schauspielerin Birte Glang ist wieder schwanger. Der ehemalige "Alles was zählt"-Star erwartet im Oktober das zweite Kind.

Freudige News bei der ehemaligen „Alles was zählt“-Schauspielerin Birte Glang (41): Sie ist zum zweiten Mal schwanger. Das verriet sie im Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Nachdem Glang viele Jahre lang in unterschiedlichen RTL-Serien zu sehen war, verabschiedete sie sich im August 2020 von ihrer Rolle als Lena Öztürk bei „Alles was zählt“, um sich auf ihre Privatleben und andere Projekte zu konzentrieren. Nun verkündete sie stolz: „Ich bin in der 18. Woche schwanger. Der errechnete Geburtstermin ist der 26. Oktober.“ Im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft habe sie dieses Mal „ständig Heißhunger“, verriet sie zudem.

Die Schauspielerin ist mit dem Musikproduzenten und DJ André Tegeler (46), der als Moguai bekannt ist, verheiratet. Das Ehepaar hat bereits einen gemeinsamen Sohn. Er kam 2017 auf die Welt. Glang war vor „Alles was zählt“ bereits unter anderem in den Serien „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (2015) und „Unter uns“ (2009-2011) zu sehen.