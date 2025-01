Zweites Kind für Schauspielerin „Alles was zählt“-Star Jasmin Minz: Das Baby ist da!

Schauspielerin Jasmin Minz ist wieder Mutter geworden. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 15:13 Uhr

Jasmin Minz ist erneut Mutter geworden. Die Geburt ihres zweiten Kindes verkündete die "Alles was zählt"-Darstellerin auf Instagram. Auch das Geschlecht des Babys verriet die Schauspielerin.

"Alles was zählt"-Star Jasmin Minz (31) ist erneut Mutter geworden. Die Schauspielerin verkündete die Geburt ihres zweiten Kindes am Montag (13. Januar) auf Instagram. "Sie ist hier", schrieb Minz zu einem Selfie, das sie beim Stillen des Babys zeigt. Dazu fügte sie die Hashtags #baby, #mom und #babygirl an. Wie das Baby heißt, verriet die 31-Jährige nicht.

Das Baby kam offenbar übers Wochenende zur Welt. Am Freitag (10. Januar) hatte Minz ein Update gegeben und mitgeteilt, dass ihre Wehen bereits eingesetzt haben. "Es kann nicht mehr lange dauern … Danke fürs Mitfiebern, Leute!", schrieb sie zu einem Video.

Die Schauspielerin hatte im Juli 2024 bekannt gegeben, dass sie erneut ein Kind erwartet. Ebenfalls via Instagram verkündete sie: "Die letzten Wochen war es etwas still hier, wegen sehr müde und so. Well, jetzt wisst ihr warm. Baby No. 2 is coming!"

Rückkehr zu "Alles was zählt" nach der Babypause?

Jasmin Minz ist seit 2020 in der Rolle der Kim Steinkamp in der beliebten RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen. Im Mai 2022 wurden die Schauspielerin und ihr Ehemann (seit Januar 2022 verheiratet) erstmals Eltern eines Sohnes, nach dessen Geburt sich Minz in die Elternzeit verabschiedete. Im Frühjahr 2023 kehrte sie zur Serie zurück.

Video News

Auch dieses Mal legt Minz eine Babypause ein, am 6. Dezember war sie das vorerst letzte Mal in der Serie zu sehen. Ob es eine Rückkehr geben wird, ist offenbar noch nicht klar. Denn erstmal soll jetzt die Familie Priorität haben: "Für mich war 'Alles was zählt' das beste, was mir hätte passieren können in dieser Lebensphase. Die Entscheidung zu treffen, dass ich mich erstmal auf meine Familie fokussiere, auf mich und auf mein Privatleben, ist für jemanden, der sehr lange auch so angetrieben war von einem Karrieregedanken, nicht so ohne", sagte sie im Dezember in einem Interview mit RTL.