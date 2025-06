Stars Allison Williams wünscht sich ‚Girls‘-Spin-Off

23.06.2025

Allison Williams würde „liebend gern“ an einem ‚Girls‘-Reunion-Projekt teilnehmen.

Die 37-jährige Schauspielerin wurde mit ihrer Rolle als Marnie in der HBO-Serie berühmt, die über sechs Staffeln bis 2017 lief. Nun unterstützt sie die Forderung ihrer früheren Co-Darstellerin Zosia Mamet nach einem Spin-off – denn sie möchte die Besetzung unbedingt „wieder zusammenbringen“.

Auf die Frage, ob es ein Girls-Reunion geben könnte, sagte sie der Zeitung ‚The Guardian‘: „Ich würde es lieben. Ich weiß, dass Zosia sich für ein Spin-off einsetzt, das ich gierig verschlingen würde – und in das ich mich irgendwie reinschmuggeln würde. Ich will einfach, dass wir alle wieder zusammen sind.“ Ein Grund dafür, warum Allison die Crew und den Cast wieder vereinen will, ist, dass sie so positive Erinnerungen an ihre Zeit bei der Serie hat. Außerdem legte ‚Girls‘ für sie den Grundstein ihrer Schauspiellaufbahn: „Es hat so viel Spaß gemacht, und es war der Beginn meiner Karriere – damals hatte ich noch nicht die Perspektive, die ich heute habe, um zu erkennen, wie viel Glück wir hatten oder wie außergewöhnlich diese kreative Erfahrung war.“

Trotz ihrer heutigen Begeisterung hatte Allison anfangs Schwierigkeiten damit, dass Zuschauer sie mit ihrer narzisstischen Serienfigur gleichsetzten. Sie erklärte: „Ich wollte unbedingt Distanz zwischen mir und ihr schaffen, weil ich dachte, genau das sei die Art von Schauspielerei, die man respektiert – sowas wie: Ich trage eine Nasen-Prothese und habe 20 Kilo zugenommen, oder so.“ Stattdessen sahen die Figuren aber aus wie die Schauspielerinnen, die Verkleidungen waren eher dezent. „Unsere Figuren sahen im Grunde so aus wie wir selbst und klangen auch so, aber sie sagten und taten Dinge, die wir niemals tun würden. Es war immer seltsam, dass uns das Publikum die Rollen nicht abnahm, nur weil wir uns äußerlich nicht verändert hatten.“

Girls wurde häufig kritisiert, unter anderem wegen mangelnder Diversität. Allison glaubt, dass viele „berechtigte“ Stimmen dabei untergingen – zwischen einer Welle unfairer Kommentare. „Es gab gefühlt eine Million Meinungsartikel über jede einzelne Folge – und die meisten meinten, wir würden uns zu ernst nehmen. Wir waren alles ziemlich privilegierte Leute, die Hauptrollen in einer HBO-Serie spielten, die definitiv unsere eigene Welt aufs Korn nahm – aber man hat uns dafür keine Anerkennung gegeben, dass wir das auch selbst reflektiert haben.“ Über besonders ungerechte Kommentare fügte sie hinzu: „Das Traurige ist: Wenn all das mit Misogynie, Fatphobie und anderem vermischt wird, gehen die berechtigten Kritiken unter. Wir waren leichte Ziele – das verstehe ich.“