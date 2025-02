Nach zwölf Jahren Ehe „Ally McBeal“-Star Greg Germann lässt sich scheiden

Greg Germann und Martha Champlin gehen nach zwölf Jahren Ehe getrennte Wege. (obr/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 15:24 Uhr

Die Ehe von Schauspieler Greg Germann und Martha Champlin ist Geschichte. Der "Ally McBeal"-Star hat die Scheidung eingereicht. Das Paar war zwölf Jahre lang verheiratet.

Der aus Serien wie "Ally McBeal" und "Grey's Anatomy" bekannte Schauspieler Greg Germann (66) lässt sich von seiner Ehefrau Martha Champlin scheiden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, reichte der Schauspieler am Dienstag die entsprechenden Unterlagen ein. Als Trennungsdatum gab er demnach den 3. März 2024 an.

Video News

Gemeinsame Auftritte wurden selten

Als Grund für das Ehe-Aus werden in den Gerichtsdokumenten die üblichen "unüberbrückbaren Differenzen" genannt. Germann beantragte demnach, dass keine Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau geleistet werden sollen. Das gemeinsame Haus soll zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. Germann und Champlin hatten 2013 geheiratet. Öffentliche Auftritte der beiden wurden in den vergangenen Jahren zur Seltenheit. Das Paar hat keine gemeinsamen Kinder.

Für den Schauspieler ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Mit seiner ersten Frau Christine Mourad hat er einen gemeinsamen Sohn, den 27-jährigen Schauspieler Asa Germann. Er war unter anderem in dem Netflix-Hit "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" zu sehen und gehört zum Cast des mittlerweile siebten "Scream"-Streifens, der 2026 in die Kinos kommen soll.

Beliebter Seriendarsteller

Der in Houston geborene Greg Germann feierte seinen großen Durchbruch mit der Rolle des Richard Fish in der kultigen Anwaltsserie "Ally McBeal" (1997-2002) an der Seite von Calista Flockhart (60). 1999 gewann er zusammen mit dem Cast den SAG Award für die beste Comedy-Ensemble-Darstellung.

Es folgten Gastrollen in Serien wie "Desperate Housewives", "CSI" und "Curb Your Enthusiasm". Von 2017 bis 2023 war er als Dr. Tom Koracick in der beliebten Krankenhausserie "Grey's Anatomy" zu sehen. Zuletzt spielte er die Rolle des James Ulster in "Will Trent". Die Serie basiert auf der gleichnamigen, beliebten Krimibuchreihe von Karin Slaughter (54) und läuft hierzulande aktuell auf Disney+.