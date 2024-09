"The Room Next Door" Almodóvar, Swinton, Moore: Inniges Trio begeistert in Venedig

Julianne Moore (r.), Pedro Almodóvar und Tilda Swinton verzaubern am Lido. (stk/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 19:33 Uhr

Hand in Hand mit seinen Hauptdarstellerinnen Julianne Moore und Tilda Swinton erschien Pedro Almodóvar bei den Filmfestspielen von Venedig. Gemeinsam hoffen sie auf den Erfolg ihres Filmes "The Room Next Door".

Weiterhin produzieren die Internationalen Filmfestspiele von Venedig täglich mehrere Highlights auf dem roten Teppich. Am Montag (2. September) fand sich ein schillerndes, weil höchst ungleiches Trio vor den Fotografen ein: Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar (74) hatte seine beiden "The Room Next Door"-Hauptdarstellerinnen Julianne Moore (63) und Tilda Swinton (63) im Schlepptau und bildete mit ihnen ein liebenswert eigenwilliges Styling-Triptychon.

Almodóvar erschien mit farbenfrohen Turnschuhen, einer schlichten blauen Jeans, einem gestreiften Pullover und einer grauen Jacke. Arm in Arm und Hand in Hand posierten die zwei Schauspielerinnen links und rechts neben ihm. Swinton überragte ihre beiden Kollegen nicht zuletzt dank gewaltiger Absätze, ihre noble Blässe brachte sie mit einem dunkelblauen Seiden-Zweiteiler, bestehend aus Caprihose und Cropped Top mit langen Ärmeln, zur Geltung. Moore hatte sich derweil für ein ebenfalls hochgeschossenes, rotes Maxikleid mit dunklen Mustern entschieden.

Top gestylt in den Wettbewerb

Fehlt eigentlich nur noch etwas Goldenes, um den Trio-Auftritt abzurunden – vielleicht wird das aber schon bald nachgereicht. Am Montagabend geht das gemeinsame Beziehungsdrama "The Room Next Door" ins Rennen um den Goldenen Löwen, der am 7. September zum Finale der 81. Ausgabe des Filmfestivals verliehen wird. Gegen 20 weitere internationale Filmproduktionen im Wettbewerb, darunter "Joker: Folie à Deux" mit Joaquin Phoenix (49) oder "Queer" mit Daniel Craig (56), gilt es sich hierfür durchzusetzen.

Bei "The Room Next Door", in dem unter anderem noch John Turturro (67) mitspielt, handelt es sich um Almodóvars ersten Spielfilm in englischer Sprache. Moore spielt in dem Drama eine Bestsellerautorin namens Ingrid, die eines Tages wieder in Kontakt mit ihrer ehemaligen Freundin Martha (Swinton) tritt. Die Kriegskorrespondentin ist schwerkrank und muss sich diversen Behandlungen unterziehen. Ihr Schicksal sorgt dafür, dass sich auch Ingrid zunehmend mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. In Deutschland wird "The Room Next Door" am 24. Oktober in die Kinos kommen.