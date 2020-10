13.10.2020 12:02 Uhr

Alphonso Williams: „Eine schöne Überraschung“ für seine Familie

Vor einem Jahr ist "DSDS"-Star Alphonso Williams gestorben. Nun bedankte sich seine Familie für eine besondere Fan-Aktion.

Am 12. Oktober 2019 starb Alphonso Williams (1962-2019) an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung. Der ehemalige „DSDS“-Sieger wurde nur 57 Jahre alt. Zum ersten Todestag des Sängers meldete sich nun seine Familie auf Instagram zu Wort. „Heute ist es 1 Jahr her, dass Alphonso gegangen ist… Es kommt uns nicht länger vor als ein paar Tage, dass es schon ein Jahr her sein soll ist für uns unbegreiflich“, heißt es in dem Post zu Fotos vom Grab des Musikers.

„Überwältigt von der ganzen Liebe“

Zudem verriet Williams‘ Familie: „Als wir dann das Grab herrichten wollten, erwartete uns eine schöne Überraschung. VIELEN DANK liebe Fan-Familie, für dieses wunderschöne Blumenherz an Alphonsos Grab und die schöne Karte, die ihr uns habt zukommen lassen.“ Die Angehörigen des Sängers seien „überwältigt von der ganzen Liebe, die wir und vor allem Alphonso, empfangen dürfen“. Am Ende der Nachricht schreibt die Familie: „Dieser Tag ist für uns alle nicht einfach. Lasst uns für einander da sein und diesen Tag so gut es geht überstehen. Fühlt euch gedrückt“.

Quelle: instagram.com

Williams gewann 2017 die 14. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. 2018 belegte er in der sechsten „Promi Big Brother“-Staffel den dritten Platz. Er hinterließ seine Frau und zwei Kinder.

