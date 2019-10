Alphonso Williams seit 9 Wochen in Klinik: Wie schlecht geht es ihm?

Große Sorge um „DSDS“-Gewinner Alphonso Williams (57). Lange Zeit war es ruhig auf seinem Instagram-Profil, nachdem er Mitte August erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nun hat sich seine Familie zu Wort gemeldet.

Anfang des Jahres musste Alphonso Williams wegen einer Niereninsuffizienz notoperiert, lag mehrere Tage im Krankenhaus. Danach konnte er die Klinik wieder verlassen, nahm 30 Kilo ab. Er erholte sich jedoch wieder und sagte damals gegenüber RTL: „Mir geht’s wirklich sehr gut. Ich fühle mich stark, ich fühle mich wie neugeboren.“

Quelle: instagram.com

Jetzt herrschte seit Wochen Funkstille und seine zahlreichen Fans sorgten sich um den Sänger. Auf seinem Instagram-Account schreibt seine Familie nun besorgniserregende News: „Liebe Fans und Freunde, nach langer Zeit ohne Lebenszeichen von Alphonso kommen wir, als Familie, jetzt auf euch zu, um Euch eine leider unschöne Nachricht zu überbringen. Wie ihr wisst, hat Alphonso bereits einen längeren Krankenhaus Aufenthalt hinter sich…“

Es ist ernst

Alphonso geht es nicht besser, sie schreiben weiter: „Ihr, und natürlich auch wir, hofften, dass es nun für ihn endlich in eine positive Richtung geht. Bedauerlicherweise, müssen wir euch jetzt mitteilen, dass er seit 9 Wochen wieder im Krankenhaus liegt… Alphonso behielt dies in der Familie, da er seine Fans nicht beunruhigen wollte. Da es aber weiterhin ernst um ihn bleibt, wollte er, dass wir uns an seiner Stelle bei euch melden.“

Quelle: instagram.com

Mit was genau sich der Sänger gerade herumschlägt, hat seine Familie nicht weiter erläutert. Auf dem Bild sieht man Alphonso im Krankenhausbett liegen, mit einer Atemmaske im Gesicht.

Anfang der Woche berichtete die „Bild“-Zeitung, dass Williams womöglich einer der Kandidaten für das kommende Dschungelcamp sein soll, Aufgrund seines Gesundheitszustandes wird das vermutlich nicht der Fall sein. Auch die Kollegen können sich mal täuschen…