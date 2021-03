Alphonso Williams‘ Sohn liegt auf der Intensivstation

02.03.2021 10:17 Uhr

Der Sohn des 2019 an Krebs verstorbenen Sängers Alphonso Williams befindet sich derzeit auf der Intensivstation. Mutter Manuela hat "wahnsinnige Angst".

Im Oktober 2019 ist der „DSDS“-Gewinner Alphonso Williams („Mr. Bling Bling Classics“) mit nur 57 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Nun müssen sich die Hinterbliebenen von „Mr. Bling Bling“ Sorgen um dessen erst Anfang 30-jährigen Sohn Raphael machen. Wie Mutter Manuela Williams im Gespräch mit dem Sender RTL mitgeteilt hat, musste Raphael inzwischen sogar auf die Intensivstation eines Oldenburger Krankenhauses verlegt werden. Grund dafür seien Nierenprobleme – so wie vor einigen Jahren schon bei seinem berühmten Vater.

„Ich habe wirklich wahnsinnige Angst“, sagt Alphonso Williams‘ Witwe im Video-Interview. „Raphael hatte in der Nacht flach geatmet.“ Seine Verlobte bemerkte dies und alarmierte den Notruf – es bestand der Verdacht auf einen Herzinfarkt. Dies wurde inzwischen zwar ausgeschlossen, sein Gesundheitszustand gibt aber offenbar auch den Ärzten Rätsel auf: „Irgendetwas geschieht in seinem Körper. Und keiner kann so recht sagen, was. Und keiner kann sagen, was die Folgen sind – das macht mir Angst.“ So sei es auch vor einigen Jahren bei Alphonso gewesen, erinnert sich Manuela Williams zurück.

„Raphael muss furchtbarste Schmerzen haben und jede Mutter und auch jeder Vater kann es nicht aushalten, wenn das Kind Schmerzen hat. Egal in welchem Alter, es bleiben unsere Kinder.“ All das habe die schrecklichen Erinnerungen an den Tod von Alphonso Williams wieder aufbrechen lassen, die sorgengeplagte Witwe und Mutter.