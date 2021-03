Alphonso Williams: Sohn Raphael auf Intensivstation

01.03.2021 15:59 Uhr

Schock aus dem Hause Williams: Nachdem DSDS-Sieger Alphonso Williams im Oktober 2019 völlig überraschend verstorben ist, hat sein Sohn Raphael jetzt auch gesundheitliche Probleme.

2017 gewann Alphonso Williams DSDS und sang sich mit guter Laune und seinen Bling-Bling-Outfits in die Herzen der TV-Zuschauer. Als es einige Monate vor seinem Tod dann ruhig um ihn wurde, machten sich viele Fans große Sorgen.

Plötzlicher Tod

Nachdem es lange ruhig war, gab seine Familie dann den schrecklichen Grund bekannt. Im Oktober 2019 machten sie öffentlich, dass Alphonso Williams an Prostatakrebs leidet. Nur wenige Tage danach starb er in Hamburg im Alter von 57 Jahren an dessen Folgen.

Für Familie Williams war das natürlich ein großer Schock, denn der Sänger hinterließ seine Frau Manuela Williams und die Kinder Raphael Williams und Tochter Franziska Williams.

Sorge um Raphael

Jetzt bangen Manuela und Franziska um Raphael, denn ihm geht es nicht gut. Er wurde mit einem Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert.

Jetzt wurde er auf die Intensivstation verlegt. „Die Ärzte suchen nach der Ursache. Sein Blutdruck und Ruhepuls sind immer wieder extrem hoch. Seine rechte Niere schmerzt stark“, berichtet Manuela gegenüber der Seite „Promiflash“.

„Wir kämpfen täglich“

Aktuell sei aber noch nicht bekannt, woran Raphael leidet. Sie erzählt weiter: „Der Arzt kam mehrfach und trotz Morphium hatte [mein Sohn] unerträgliche Schmerzen. […] Wir leben wirklich in einem Dauer-Schock, wie in einem Horrorfilm, der einfach nicht enden will.“

Für Manuela ist die Situation nach dem plötzlichen Tod von ihrem Mann natürlich besonders schlimm: „Wir kämpfen sowieso schon täglich mit dem Erlebten und die jetzige Situation lässt uns wieder diese unaussprechlich pure, tiefste menschliche Angst und Sorge spüren.“

Hoffentlich erholt sich Raphael bald wieder und der Verdacht auf einen Herzinfarkt erhärtet sich nicht!

(TT)