Alphonso Williams: Spielt der „King of Baustelle“ ein falsches Spiel?

Donnerstag, 30. August 2018 21:09 Uhr

„Die Villa ist mir zu langweilig. Ich gehöre auf die Baustelle“, so Alphonso Williams´ Credo in den vergangenen zwei „Promi Big Brother“-Wochen. Und der Sänger hat es mit dieser Haltung auch zum „King of Baustelle“ geschafft: Mit 13 Tagen ist er der Bewohner, der die meisten Tage und Nächte unter freiem Himmel verbracht hat.

Der DSDS-Sieger von 2017 wird dicht gefolgt von Chethrin Schulze, die es auf zwölf Tage in der „Baustelle“ bringt und von Johannes Haller mit elf Tagen. Weit abgeschlagen: RTL-Bachelor Daniel Völz mit acht Tagen und Stimm- und Tanzwunder Silvia Wollny. „Die Mutter der TV-Nation“ hat lediglich sieben Tage zwischen Lagerfeuer und Bauwagen verbracht.

Aber irgendwie passte das auch besser zu ihr. Schien die elffache Mutter anfänglich doch Probleme zu haben mit dem Luxusbereich.

Was wir heute zu sehen bekommen werden

Lästerschwester Chethrin beobachtet die Lage auf der „Baustelle“ und ihre Mitbewohner ganz genau. Der – im wahrsten Sinne des Wortes – größte Dorn im Auge ist: Alphonso. „Wenn man nicht nach seiner Pfeife tanzt, wird er böse. Du musst ihm nachsprechen, dann bist du sein Freund. Wenn du das nicht machst, dann wirst du sein Feind“, wettert sie gegen den Zwei-Meter-Sänger. Hat sie recht damit? Aber auch ihr On-Off-Schwarm Daniel hat einmal mehr an Sympathien verloren: „Der ist so zickig geworden!“