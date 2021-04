Also doch! Benjamin Piwko liebt diesen TV-Star

Also doch! Benjamin Piwko liebt diesen TV-Star

21.04.2021 18:04 Uhr

Der Frühling ist da und die entsprechenden Frühlingsgefühle sind nun auch Benjamin Piwko ausgebrochen. Der gehörlose „Let’s Dance“-Kandidat bestätigte nun bei Instagram das, was ohnehin schon einige dachten ...

Erst kürzlich machte Zuschauer-Liebling Benjamin Piwko in den sozialen Netzwerken seine Scheidung öffentlich: „Möchte etwas wichtiges loswerden!“, begann er damals sein Posting. „Ich habe letztes Jahr mich friedlich und positiv geschieden.“

„Jeder hat das Recht auf Glück“

Und weiter: „Jeder hat das Recht auf Glück, man braucht Mut. Mit Erfahrung und Fehler lernt man daraus. Nicht vergessen, das Leben geht weiter, so lange man noch atmet und glücklich ist!“ Nun scheint der Tanz-Fan aber sein Glück gefunden zu haben und zwar in „Berlin Berlin“-Star Felicitas Woll.

Die 41-jährige Schauspielerin postete nun einen extrem euphorischen Schnappschuss, auf dem nicht zu übersehen ist, dass es der brünetten Schönheit gerade wirklich gut geht, sondern unter dem Bild befindet sich der verräterische Kommentar.

„Bin glücklich mit dir“

Passend zum Bild beschreibt die 41-Jährige ihre ganz persönliche Definition von Freude und lässt ihre Fans wissen, dass es aktuell tatsächlich „Grund zur Freude“ gibt: „Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln.“

Der Grund für die Freude von Felicitas Woll ist spätestens in der Kommentarspalte ersichtlich. Darin thront nämlich der recht offensichtliche Kommentar von Benjamin Piwko, der mit nur vier Worten bei allen für Klarheit sorgt: „Bin glücklich mit dir“. Den süßen Kommentar schmückt er mit einem roten Herz-Emoji aus.

Im Herzchenregen

Und auch Felicitas lässt sich zu einem verräterischen Kommentar hinreißen und schreibt: „Und ich so sehr mit dir“. Dieses öffentliche Liebes-Outing begeistert auch Freunde und Fans, die beide Kommentare zahlreich geliked haben. So kommentierten unter anderem Ex-GZSZ-Sternchen Rhea Harder, TV-Moderatorin Nova Meierhenrich und Designer Kilian Kerner das Posting ebenfalls mit Herz-Emojis.

Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung der beiden gab es schon länger. Denn aufmerksamen Fans war aufgefallen, dass die beiden 41-Jährigen Bilder vor auffallend ähnlichen Weihnachtsbäumen gepostet hatten, weswegen vielerorts vermutet wurde, dass sie möglicherweise die Feiertage zusammen verbracht haben könnten. (DA)