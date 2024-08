"Nahm unsere Zukunft in die Hand" Also doch! Eva Benetatou ist mit ihrem Sohn nach Dubai ausgewandert

Für Eva Benetatou beginnt ein neuer Lebensabschnitt. (jom/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 12:09 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin Eva Benetatou hat ihre Instagram-Community über einen wichtigen Schritt in ihrem Leben informiert: Sie ist mit ihrem Sohn nach Dubai ausgewandert.

Jetzt wissen ihre Fans, warum es um Eva Benetatou (32) in den letzten Wochen still geworden war. Gemeinsam mit Sohnemann George (3) ist sie in ein neues Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Das gab die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin bei Instagram bekannt. Zu einem Video, das das Duo am Strand zeigt, schrieb sie: "Es ist endlich an der Zeit, mit euch unseren neuen Lebensabschnitt zu teilen."

Sie wandert als "Single-Powermom" aus

Vor genau zehn Jahren habe sie in Abu Dhabi als Flugbegleiterin bei Etihad Airways begonnen und habe dort drei Jahre verbracht, in denen sie den Ort lieben gelernt habe. "Für mein Studium kam ich damals zurück nach Deutschland und merkte ganz schnell, dass ich etwas zurückgelassen hatte: mein Herz." Neben ihrem Leben in Deutschland und ihrem Weg "vom Jurastudium ins TV" sei die Sehnsucht nach Abu Dhabi immer geblieben. "Nach sieben Jahren ist es nun an der Zeit, diesen Traum zu verwirklichen und zurück in die Emirate zu ziehen", erzählt Benetatou in ihrem Posting weiter. "Vor einem Monat verließen wir Deutschland und flogen nach Dubai. Ich nahm unsere Zukunft in die Hand und nun sind wir offiziell UAE Residents." Fortan könne ihre Community ihre Eindrücke der letzten Wochen in ihren Storys und Postings verfolgen, gab sie abschließend bekannt.

Im Video teilte Eva Benetatou ebenfalls ihre Gedanken zu ihrer Auswanderung in einem Text. Als alleinerziehende Mama und gemeinsam mit ihrem Sohn habe sie sich ihren jahrelangen Wunsch nun endlich erfüllt. Diesmal sei sie nicht mehr als junge Single-Frau in den Emiraten, sondern als "Single-Powermom und Frau". Sie freue sich "auf alles, was die Zukunft hier für uns bereithält". Nicht nur ihr Herz sei nun endlich angekommen, "sondern auch endlich wir. Glaube fest an deine Ziele, du kannst sie verwirklichen".

Nach ihrer Teilnahme an der Kuppelshow "Der Bachelor" im Jahr 2019 absolvierte Eva Benetatou weitere Auftritte im Reality-TV, unter anderem war sie Kandidatin bei "Promi Big Brother", "Kampf der Realitystars" oder dem "Sommerhaus der Stars". Seit Juni 2021 ist die Influencerin Mutter von Söhnchen George Angelos, Vater ist ihr Ex-Freund Chris Broy (35).