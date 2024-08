In Interview verraten Alyson Hannigan: Darum hat sie „How I Met Your Father“ nicht geguckt

Alyson Hannigan spielte neun Jahre lang in "How I Met Your Mother". Das Spin-off zur beliebten Sitcom hat sie bis heute nicht angesehen. (ae/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 16:45 Uhr

"Ich konnte es einfach nicht", sagt Alyson Hannigan zu der Tatsache, dass sie das Spin-off zu ihrer Erfolgsserie "How I Met Your Mother" noch immer nicht gesehen hat. Erste Aufnahmen vom Set hätten sie zu traurig gestimmt.

"how i met your mother"-Star Alyson Hannigan (50) hat verraten, warum sie das Spin-off "How I Met Your Father" nie gesehen hat. Die Darstellerin der Lily Aldrin sei demnach zu nostalgisch gewesen.

"Ich glaube, ich bin noch nicht bereit"

In einem Interview mit "People" erzählte Hannigan, dass ihre Kollegin Cobie Smulders (42) eine Folge für "How I Met Your Father" drehte – "und sie hat mir einen Haufen Bilder vom Set gezeigt". Doch das Ansehen der Fotos habe ihr "irgendwie" wehgetan. "Und ich dachte mir: 'Ich glaube, ich bin noch nicht bereit, mir das anzuschauen.'" Smulders spielte in der Originalserie die Rolle der Robin Scherbatsky neben Hannigan, Josh Radnor (50), Jason Segel (44) und Neil Patrick Harris (51). Die Schauspielerin hatte einen Cameo-Auftritt im Finale der ersten Staffel von "How I Met Your Father".

Auch Hannigans Ehemann Alexis Denisof (58), der den Fernsehmoderator Sandy Rivers mimte, war in der neuen Serie zu sehen – und Regisseurin Pamela Fryman (65) übernahm in vielen Folgen des Spin-offs die Regie. "Ich hätte es mir also ansehen sollen", meinte Alyson Hannigan. "Aber ich konnte es einfach nicht. Es machte mich einfach traurig, weil ich dachte: 'Oh, das ist das gleiche Set.'"

Das Spin-off hatte ein ähnliches Format wie die Originalserie. Die Serie lief allerdings nur zwei Staffeln, ohne jemals zu enthüllen, wer der titelgebende Vater war. "How I Met Your Mother" brachte hingegen von 2005 bis 2014 neun Staffeln heraus. Hannigan postete im April zehn Jahre nach dem Ende der Show einen Instagram-Beitrag mit vielen Bildern aus der Sitcom. "Ich kann wirklich nicht glauben, dass seit der letzten Folge jetzt schon 10 Jahre vergangen sind."