Alyssa Milano hatte zwei Abtreibungen in nur einem Jahr

Alyssa Milano entschied sich zweimal im selben Jahr zu einem Schwangerschaftsabbruch. Die 46-jährige Schauspielerin sprach erstaunlich offen über das Jahr 1993, als sie Mitte zwanzig war und zweimal eine schwere Entscheidung traf: Sie war trotz Verhütung durch die Pille zweimal schwanger geworden und entschied sich beide Male für eine Abtreibung.

Zusätzlich nahm sie jedoch auch das umstrittene Aknemedikament Accutane, das bei Schwangerschaften Geburtsfehler verursachen kann. Bereuen tut die ‚Charmed – Zauberhafte Hexen‚-Darstellerin diese Entscheidung bis heute nicht.

In ihrem Podcast ‚Sorry not Sorry‘ erklärte sie: „1993 hatte ich zwei Abtreibungen. Ich war zum ersten Mal verliebt. […] Es war eine freudige, aufregende und kraftvolle Zeit in meinem Leben.“

Alyssa erklärte weiter, dass ihr Glauben in der Situation nicht gerade hilfreich waren. „Ich bin trotz Verhütung schwanger geworden. Es war verheerend. Ich wurde katholisch erzogen und geriet plötzlich in einen Glaubenskonflikt. Ich hatte eine Karriere, eine Zukunft […]. Ich war nicht dafür ausgerüstet, Mutter zu werden. Ich entschied mich für eine Abtreibung. […] Es war meine Wahl. Es war absolut die richtige Wahl für mich. Es war keine leichte Wahl. Es war nichts, was ich wollte, aber es war etwas, was ich brauchte.“

„Die richtige Entscheidung“

Für Alyssa war es schlimm genug, dass dies einmal passierte und sie damit in eine solch schwierige Situation geriet, jedoch offenbarte sie, dass sie im selben Jahr wieder schwanger wurde, nachdem ihre Verhütung erneut versagt hatte. „Ein paar Monate später stellte ich fest, dass ich wieder schwanger war. Und wieder traf ich die richtige Entscheidung“, so der Serien-Star.

Mittlerweile ist Alyssa zweifache Mutter – mit Ehemann David Bugliari hat sie den siebenjährigen Milo und die vierjährige Elizabella. Milano bereue ihre Entscheidungen nicht und sagt, ihr Leben wäre anders verlaufen. „Ich hätte keine Kinder […], die eine Mutter haben, die so sehr, sehr bereit für sie ist.“