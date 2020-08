06.08.2020 08:23 Uhr

Alyssa Milano über Covid-19-Erkranung: „Ich dachte, ich würde sterben“

US-Star Alyssa Milano macht ihre Covid-19-Erkranung öffentlich. Obwohl sie sich im März hundeelend fühlte, waren die Corona-Tests negativ.

US-Schauspielerin Alyssa Milano (47, „Wer ist hier der Boss?“) war im Frühjahr schwer an Covid-19 erkrankt. Das macht sie nun mit einem Instagram-Post öffentlich. Auf dem einen Foto ist sie mit Beatmungsmaske zu sehen. Es stammt vom „2. April“, da sei sie schon „zwei Wochen krank“ gewesen, wie sie schreibt.

Die typischen Symptome

Sie litt unter den typischen Symptomen, wie sie ihre Follower weiter wissen lässt: „Alles tat weh. Verlust des Geruchssinns. Es fühlte sich an, als säße ein Elefant auf meiner Brust. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich konnte kein Essen in mir behalten. Ich verlor neun Pfund in zwei Wochen. Ich war verwirrt. Leichtes Fieber. Und die Kopfschmerzen waren schrecklich. Ich hatte im Grunde jedes Covid-Symptom“, so Milano.

Auch interessant:

Die verwirrenden Testergebnisse

Weil sie sich so krank fühlte, hatte sie Ende März zwei Corona-Tests gemacht, doch beide waren negativ. „Ich machte auch einen Covid-Antikörpertest, nachdem es mir etwas besser ging. NEGATIV.“ Nachdem sie in den vergangenen vier Monaten weiter „mit anhaltenden Symptomen wie Schwindel, Magenanomalien, unregelmäßigen Perioden, Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Null-Kurzzeitgedächtnis und allgemeinem Unwohlsein gelebt“ habe, habe sie einen „Antikörpertest, der auf einer Blutabnahme aus einem Labor basierte“, gemacht.

Der brachte dann das längst vermutete Ergebnis: „Ich bin POSITIV für Covid-Antikörper. Ich hatte Covid-19“, schreibt Milano. Das zweite Foto in ihrem Post, zeigt eben diesen „positiven“ Corona-Test, der Gewissheit brachte.

Galerie

Ihre Mahnung an alle

Sie machte ihre persönliche dramatische Geschichte nun öffentlich, um andere zu warnen. „Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass unser Testsystem fehlerhaft ist und wir die wirklichen Zahlen nicht kennen. Ich möchte auch, dass Sie wissen, dass diese Krankheit kein Scherz ist. Ich dachte, ich würde sterben“, so Alyssa Milano. Wie andere betroffene Stars zuvor auch schon, kündigte sie an, ihr Plasma spenden zu wollen, „in der Hoffnung, dass ich ein Leben retten kann“.

Sie schließ ihren Post mit der Erinnerung an die AHA-Regel: „Bitte wascht euch die Hände und tragt eine Maske und haltet soziale Distanz.“

(ili/spot)