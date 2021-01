21.01.2021 19:00 Uhr

Am Flughafen: Bianca Claßen gerät fast in Schlägerei

Bibi Claßen ist anscheinend nicht nur lieb und nett. Jetzt kommt raus, die YouTuberin hätte sich fast geprügelt...

Eigentlich kennt man Bianca „Bibi“ Claßen (27) von lustigen Videos mit ihrem Mann Julian (27), welche die junge Mutter auf ihrem YouTube-Kanal „Bibisbeautypalace“ hochlädt. Doch anscheinend hat die Influencerin nicht nur eine liebe und nette Seite…

Würde Bibi Verkäufer beschimpfen?

In ihrem letzten Video spielt Bibi ein Frage-und-Antwort-Spiel. Mit von der Partie: ihr Mann Julian und ihrem Cousin Rafael – beides bekannte Influencer. Als die Frage aufkommt, wer von den dreien am ehesten eine Verkäuferin oder Bedienung beschimpfen würde, sind sich alle einig: Bibi. Daraufhin verrät ihr Mann auch wieso, stellt jedoch klar, dass seine Liebste niemals jemanden einfach so beschimpfen würde, sondern nur wenn sie ungerecht behandelt wird.

Sie drohte ihr Schläge an

Und genau das ist hier passiert: Als die beiden einmal am Flughafen waren, wurden sie natürlich erkannt und von Fans umzingelt. Daraufhin sagte eine Flughafenmitarbeiterin zu Bibi: „Wurdest du schlecht erzogen, oder was?“ Diesen frechen Spruch wollte sich Bibi auf gar keinen Fall bieten lassen und konterte: „Was spricht du über meine Eltern?“ Doch damit nicht genug. Die Mitarbeiterin droht damit, die YouTuberin zu schlagen. Prompt antwortet Bibi: „Ja komm doch!“ So tough kennt man die junge Mutter gar nicht. „Man muss sich ja nicht blöd anmachen lassen“, rechtfertigt sich Bibi.

Bibi zeigt das erste Mal ihre Tochter

Nicht nur sich selbst kann Bibi übrigens gut beschützen, sondern auch ihre Kinder. Die möchte sie vor allem vor der Öffentlichkeit schützen. Deshalb gibt es auf ihrem Instagram- oder YouTube-Kanal auch nur selten Bilder von den Gesichtern ihrer zwei Kinder Lio (2) und Emily (10 Monate). Umso mehr freuen sich die Fans vor kurzem über das erste richtige Bild von ihrer kleinen Tochter, die bereits vor 10 Monaten auf die Welt kam.

Ihre Fans sind hin und weg

Dieses erste Bild ist eine regelrechte Sensation für Bibis Fans. Die Follower sind komplett hin und weg von der „kleinen Prinzessin“ und kommentieren das Bild mit unzähligen Herzchen-Emojis und lieben Komplimenten. „So ein unglaublich süßes Bild von euch beiden“, schreibt einer der Nutzer. Hoffen wir mal, dass die Fans der Influencerin noch mehr süße Schnappschüsse der kleinen Emily bekommen.

(AK)