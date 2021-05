Am Geburtstag: Manuel Cortez liegt mit Corona-Erkrankung im Bett

Manuel Cortez ist an Corona erkrankt. (jom/spot)

24.05.2021 13:26 Uhr

Manuel Cortez feiert heute seinen 42. Geburtstag. Der Schauspieler und Stylist muss den Tag aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Bett verbringen.

Quarantäne-Geburtstag für Manuel Cortez: Der Schauspieler und Stylist wird an diesem Montag (24. Mai) 42 Jahre alt. „Leider muss ich sagen, dass ich Corona habe“, erklärt er in einem Instagram-Post. Doch er will sich den Geburtstag nicht verderben lassen: „Auch wenn ich krank im Bett liege, werde ich diesen Tag genießen.“

Er befinde sich in Quarantäne und werde versorgt. „Gott sei Dank sind hier fast alle immunisiert, sodass mir jemand Essen bringen kann!“ In einer Instagram Story erklärt Cortez, dass er einen leichten Verlauf der Erkrankung mit grippeähnlichen Symptomen habe. Unter seinem Posting sammelten sich schnell viele Geburtstags- und Genesungswünsche, unter anderem von Sänger Lucas Cordalis (53) und Moderatorin Marie Amière (44).