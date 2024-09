Nach niedriger Quote im Ersten „Amado, Belli, Biedermann“: Nach drei Folgen ist Schluss im Ersten

Die letzten sieben Folgen mit Marijke Amado (v.l.), Aminata Belli und Jeanette Biedermann werden nun im dritten Programm ausgestrahlt. (ae/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 14:49 Uhr

Marijke Amado, Aminata Belli und Jeanette Biedermann sollten im ARD-Nachmittagsprogramm für frischen Wind sorgen. Doch ihre neue Talkshow blieb hinter den Erwartungen zurück - und wird nach nur drei Ausgaben bereits aus dem Programm des Ersten genommen. Zu sehen sind die restlichen Folgen im WDR.

Die ARD zieht schnelle Konsequenzen: Der am Montag gestartete Nachmittagstalk "Amado, Belli, Biedermann" fand nicht einmal 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer – und deshalb wird das Format nach nur drei von zehn geplanten Folgen im Ersten schon wieder abgesetzt. Das hat der Sender gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Stattdessen werden bereits ab dem 19. September Wiederholungen ausgestrahlt. Die Talkshow mit Marijke Amado (70), Aminata Belli (32) und Jeanette Biedermann (44) verschwindet aber noch nicht ganz in der Versenkung.

Dritte Folge mit 140.000 Zuschauern

"Leider fand das Format 'Amado, Belli, Biedermann' nicht den Zuspruch des Publikums im Ersten, den wir uns gewünscht hätten", teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Ab 16:10 Uhr lief der Talk nach "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe", konnte jedoch nicht von den beliebten Telenovelas profitieren. In der Auftaktfolge schalten rund 270.000 Zuschauer ein, was der Branchendienst "DWDL.de" als "Katastrophen-Start" betitelte. Danach ging es allerdings noch weiter bergab: Am Dienstag landete die Talkshow unter 200.000, am Mittwoch waren es sogar nur noch rund 140.000.

Wie das Erste mitteilte, bekommt "Amado, Belli, Biedermann" nun einen neuen Platz im nächsten Monat auf einem anderen Sender: Vom 14. bis 25. Oktober 2024 laufen wochentäglich ab 11:05 Uhr alle zehn Folgen im WDR. Und: "Die sieben Ausgaben, die im Ersten noch nicht gezeigt wurden, werden mit der Ausstrahlung im WDR Fernsehen auch in der ARD Mediathek veröffentlicht."

Ab 16:10 Uhr sind als Ersatz im Ersten ab sofort alte Folgen der bewährten Quiz-Show "Gefragt – gejagt" zu sehen, womit man sich offenbar bessere Quoten als mit dem neuen Talk erwartet. Am 30. September wird dann – wie geplant – die Wiederholung der Serie "Mord mit Aussicht" (ab 2008) montags bis freitags auf dem Sendeplatz gestartet.

Konzept der Talkshow

In dem bewusst generationsübergreifend konzipierten Nachmittagstalkformat, das von Anfang an zunächst auf zehn Episoden angelegt war, bespricht das Trio Amado, Belli und Biedermann diskussionswürdige Themen immer mit einem prominenten Gast, der außerdem aus dem eigenen Leben berichtet. Zum Auftakt war das Moderator und Schauspieler Jochen Schropp" (45), am 17. September Schauspielerin Diana Körner (79) und am 18. September Influencer Twenty4tim (24). Schauspieler Joe Bausch (für 19. September geplant) und Moderatorin Amira Aly (20. September) werden nur noch im WDR und in der Mediathek zu sehen sein. Die Promis der weiteren fünf Sendungen waren noch nicht bekannt gegeben worden.