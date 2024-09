Liebe, Lifestyle und Promi-News „Amado, Belli, Biedermann“: Nachmittagstalk startet mit „TV-Darling“

Im neuen Nachmittagstalk "Amado, Belli, Biedermann" sprechen Marijke Amado, Aminata Belli und Jeanette Biedermann (v.l.) mit je einem Promigast über Liebe, Lifestyle und Promi-News. (ili/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 11:30 Uhr

Im neuen Nachmittagstalk "Amado, Belli, Biedermann" sprechen Marijke Amado, Aminata Belli und Jeanette Biedermann über Liebe und Beziehung, Familie und Freundschaft, Lifestyle und Promi-News. In jeder Sendung ist auch ein Promi zu Gast, den Auftakt macht Jochen Schropp.

"Amado, Belli, Biedermann" heißt die neue Talkshow, die ab dem 16. September (Montag bis Freitag, 16:10 Uhr, das Erste) nachmittags nach "Rote Rosen" (ab 14:10 Uhr) und "Sturm der Liebe" (ab 15:10 Uhr) auf Sendung geht. Aus der Kulisse eines Landhäuschens sprechen die Gastgeberinnen offen und charmant über Themen wie Liebe und Beziehung, Familie und Freundschaft, Lifestyle und Promi-News.

Gastgeberinnen sind die niederländische Moderatorin Marijke Amado (70), die in den 1990ern mit der "Mini Playback Show" (1990-1998) in Deutschland zum Star wurde. Das "Belli" im Titel der Sendung steht für die aus Schleswig-Holstein stammende Moderatorin und Influencerin Aminata Belli (32). Die Dritte im Bunde ist die gebürtige Brandenburgerin Jeanette Biedermann (44), die sich durch ihre Rolle der Marie Balzer einen Namen machte, die sie 1999 bis 2004 in der Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielte. Auch als Sängerin feierte sie Erfolge.

Konzept der Sendung

In dem bewusst generationsübergreifend konzipierten Nachmittagstalkformat, das vorerst auf zehn Episoden angelegt ist, bringen Amado, Belli und Biedermann diskussionswürdige Themen mit in die Sendung. Zum Auftakt geht es um den hässlichen Erbstreit in Reinhold Messners (79) Familie, Madonna (66) und ihren neuen jungen Freund beziehungsweise generell Altersgrenzen sowie den neuesten Beautytrend Vitamincocktails via Infusion.

Die Themen bespricht das Trio immer mit einem prominenten Gast, der außerdem aus dem eigenen Leben berichtet. Zum Auftakt gesellt sich der "schöne, charmante und talentierte Jochen Schropp" (45) dazu – "unser TV-Darling", wie die Damen als Einleitung von dem Moderator, Schauspieler und Autor schwärmen.

Bisher nur zehn Episoden

Die Gäste der nächsten Sendungen sind Schauspielerin Diana Körner (17. September), Influencer Twenty4tim (18. September), Schauspieler Joe Bausch (19. September) und Moderatorin, Influencerin und Podcasterin Amira Aly (20. September). Die Promis der weiteren fünf Sendungen sind noch ein Geheimnis.

Nach den zehn Ausgaben startet auf dem Sendeplatz die Wiederholung der beliebten Krimikomödienserie "Mord mit Aussicht" (seit 2008). Am 30. September gibt es die erste Episode "Ausgerechnet Eifel" der ersten Staffel mit dem Urteam zu sehen: In Hengasch ermitteln Kommissarin Sophie Haas (Caroline Peters, 52) und ihre beiden lokalen Polizeikollegen Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel, 56) und Bärbel Schmied (Meike Droste, 44).