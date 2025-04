Stars Amanda Bynes ist jetzt bei OnlyFans

Amanda Bynes is seen at LAX on October 10, 2014 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 09:00 Uhr

Die 39-jährige Schauspielerin hat bekannt gegeben, dass sie zukünftig einen Account auf der Plattform betreiben will.

Amanda Bynes hat sich einen Account bei OnlyFans eingerichtet.

Die 39-jährige Schauspielerin erlangte als Gesicht des Kindersenders Nickelodeon bereits als Teenagerin weltweite Bekanntheit. Später geriet Bynes mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, weshalb eine Vormundschaft für sie eingerichtet wurde. Am Dienstag (16. April) verriet die Ex-Kinderdarstellerin nun, dass sie zukünftig mit einem Profil auf der Plattform, die vornehmlich von Erotikmodels genutzt wird, Geld verdienen will. Dabei betonte sie jedoch, dass sie „keine anrüchigen Inhalte“ produzieren wolle. Auf Instagram schrieb Amanda: „Ich mache OnlyFans, um mit meinen Fans per Privatnachricht zu chatten. Ich werde keine anrüchigen Inhalte posten. Ich freue mich darauf.“

Aktuell können die Posts des Hollywoodstars für 50 Dollar im Monat abonniert werden. Ob Amanda mit diesem neuen Karrierestandbein womöglich ein Comeback in die Wege leiten will? Erst Ende vergangenen Monats hatte sie angedeutet, dass sie sich eine Rückkehr ins Showgeschäft vorstellen könne. Damals schrieb sie auf Instagram: „Ich schreibe ein Drehbuch mit @dylan.hhn!“ Worum genau es in ihrem Projekt gehen soll, verriet die ‚Einfach zu haben‘-Darstellerin nicht. Auch das Profil, das sie in ihrem Beitrag verlinkte, gibt es nicht.