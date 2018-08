Amanda Bynes: Vormundschaft bleibt bestehen

Freitag, 10. August 2018 08:04 Uhr

Amanda Bynes wird die nächsten beiden Jahre unter Vormundschaft bleiben. Die 32-jährige Schauspielerin erlitt 2013 einen psychischen Zusammenbruch in der Öffentlichkeit und darf mittlerweile zwar alleine über ihre Finanzen verfügen.

Sie befindet sich aber immer noch unter der Vormundschaft ihrer Mutter Lynn, die Entscheidungen über gesundheitliche Aspekte in dem Leben ihrer Tochter treffen darf. Das berichtet ‚The Blast‘. Nun wird die Vormundschaft um zwei weitere Jahre bis 2020 verlängert, was damit begründet wird, dass es Amanda seit dem Urteil sehr viel besser gehen würde.

Die ‚Was Mädchen wollen‘-Darstellerin wurde bereits im zarten Alter von 13 Jahren bekannt und war danach in zahlreichen Filmen zu sehen. Ihr letztes Schauspiel-Engagement in ‚Einfach zu haben‘ mit Emma Stone in der Hauptrolle liegt allerdings schon acht Jahre in der Vergangenheit.

Danach sorgte die US-Amerikanerin eher mit Skandalen für Aufsehen. Amanda geriet besorgniserregend oft durch Alkohol- und Drogengeschichten in die Klatschpresse und verursachte sogar mehrere Unfälle, als sie unter dem Einfluss von Substanzen hinter dem Steuer saß. Aufgrund von Drogenbesitzes wurde Bynes sogar einmal festgenommen.