Amanda Bynes zeigt ihren Verlobten auf Instagram

Das ist er also! Nachdem Amanda Bynes am Wochenende auf Instagram ihre Verlobung bekannt gab, stellt sie ihren Fans nun ihren Verlobten auch endlich mal vor.

Die Schauspielerin teilte jetzt ein süßes Selfie mit ihrem zukünftigen Ehemann. Bynes beschriftete das Foto lediglich mit „Lover“. Auf dem Schnappschuss steht sie neben dem jungen Mann, der ein blaues Flanellhemd, eine Baseballkappe und eine schwarze Brille trägt.

Quelle: instagram.com

Sie ist glücklich

Während es noch wenig bis gar keine Details über Bynes neuen Mann gibt, bestätigte eine Quelle in der Nähe der Schauspielerin gegenüber dem „People“-Magazin, dass sich die beiden im letzten Jahr kennen lernten und angeblich „glücklich miteinander“ sind.

Nachdem der ehemalige Teenie-Filmstar nach diversen Drogen-und Alkoholexzessen zeitweilig länger in eine Rehaklinik musste und so gut wie nichts auf sozialen Netzwerken teilte, scheint sie nun unbedingt zurück in die Öffentlich zu wollen. Die Schauspielerin postet inzwischen ein Foto nach dem anderen und wird ihre Follower zwecks Verlobung sicherlich noch weiter auf dem Laufenden halten.