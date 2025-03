Film Amanda Seyfried: Deshalb lehnte sie eine Rolle in ‚Guardians of the Galaxy‘ ab

Amanda Seyfried - Premiere - The Crowded Room - EPK - StarPix for Apple BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin hätte nicht gedacht, dass sich der Marvel-Streifen zum Kino-Hit entwickeln würde.

Amanda Seyfried wollte nicht in ‚Guardians of the Galaxy‘ mitspielen, weil sie befürchtete, es könnte „Marvels erster Flop“ werden.

Die US-Schauspielerin enthüllt, dass sie für die Rolle der Gamora im Gespräch war, bevor der Part an Zoe Saldana ging. Allerdings hatte sie große Bedenken, in dem Blockbuster von 2014 mitzuspielen. Unter anderem schreckte sie die Vorstellung ab, jeden Tag stundenlang im Make-up-Sessel zu sitzen, um die grüne Haut der Figur zu erreichen.

Im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast erzählte die ‚Mamma Mia!‘-Darstellerin: „Ich hatte wirklich Angst vor der Vorstellung, festzusitzen und eine andere Farbe zu bekommen, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt. Es war eine riesige Gelegenheit. Ich hatte gerade [Regisseur] James [Gunn] persönlich getroffen. Er ist wunderbar.“

Die 39-Jährige ergänzte: „Ich wollte nicht für sechs Monate im Jahr in London leben. Es gab einen anderen Film, den ich wirklich mit Seth MacFarlane machen wollte, namens ‚A Million Ways to Die in the West‘. Es schien eine gute Gelegenheit zu sein.“

Amanda war außerdem besorgt, dass ‚Guardians of the Galaxy‘ ein Flop an den Kinokassen werden könnte und ihrer Hollywood-Karriere schaden würde. „Lasst uns auch daran denken, dass es nicht gut für die Karriere ist, Teil des ersten Marvel-Films zu sein, der floppt“, enthüllte sie. „Ich dachte, dass es, weil es um einen sprechenden Baum und einen sprechenden Waschbären geht, Marvels erster Flop werden würde und Chris Pratt und ich nie wieder zusammenarbeiten würden.“ Die blonde Schönheit räumte ein: „Ich lag falsch!“ Sie sei damals einfach „nicht mutig“ gewesen.

Der Film wurde ein riesiger Erfolg und brachte zwei Fortsetzungen hervor. Trotzdem bereut es Amanda nicht, die Rolle abgelehnt zu haben. „Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen. Es war damals gut für mich und es ist jetzt gut für mich“, betonte sie.