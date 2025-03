Stars Amanda Seyfried hatte Brüste-Panne bei Preisverleihung

Amanda Seyfried - January 2023 - Avalon - Critics Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 09:00 Uhr

Amanda Seyfried erschreckte sich so sehr, dass sie schrie, als ihre Brüste vor Glen Powell herausfielen.

Die 39-jährige Schauspielerin besuchte die Critics Choice Awards im Jahr 2023 und unterhielt sich mit ‚Anyone But You‘-Star Glen (35), als ihr Kleid direkt vor seinen Augen einfach „auseinanderfiel“.

Die Schauspielerin erzählte ‚People‘: „Meine Brüste fielen bei den Critics Choice Awards 2023 aus meinem Kleid. Ich trug dieses erstaunliche Vintage-Kleid. Ich habe meine Stylistin es anziehen lassen, bevor ich gegangen bin, nur zum Spaß. Es war irgendwie zusammengenäht und fing wirklich an, auseinanderzufallen.“ Das Kleid sei buchstäblich auf dem roten Teppich von ihr abgefallen, und es gab sogar Interview, in denen Amanda erwähnte, dass ihr Kleid bereits versuchte, einen Abgang zu machen: „Ich unterhielt mich mit Glen Powell in der Ecke neben meinem Tisch, und wir machten Witze über irgendetwas und ich hob meine Arme und meine Brüste waren einfach raus. Mein Kleid fiel auseinander. Wir schrien beide, und wie der Gentleman, der er ist, deckte er mich zu.“

Die ‚Long Bright River‘-Darstellerin merkte jedoch an, dass Glen nicht hinsah und sie sich bei der glamourösen Veranstaltung die Jacke von jemandem ausleihen musste. Sie sagte: „Er sah nicht hin… Ich denke. Keiner von uns hatte damit gerechnet, aber das Kleid hatte wirklich einfach aufgegeben.“