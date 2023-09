Film Amanda Seyfried: Keine Film-Werbung wegen Streik

Bang Showbiz | 04.09.2023, 12:00 Uhr

Amanda Seyfried wird inmitten der Hollywood-Streiks nicht für ihren kommenden Indie-Film ‚Seven Veils‘ werben.

Die 37-jährige Schauspielerin spielt Jeanine, eine Theaterregisseurin, die mit verdrängten Traumata zu kämpfen hat, während sie sich auf eine Produktion der Oper ‚Salome‘ in Atom Egoyans kommendem Drama vorbereitet. Und obwohl Amanda diese Woche grünes Licht für die Werbung für den Streifen beim Toronto International Film Festival 2023 erhalten hat, hält sie es nicht für „richtig“, bis die Schauspieler und Autoren, die für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen streiken, eine „faire Vereinbarung“ erhalten. Sie wird die Veranstaltung daher nicht besuchen.

Als sie die Entscheidung am Wochenende auf Instagram bekannt gab, schrieb sie: „Ich bin SO STOLZ auf diesen Film und es tut mir im Herzen weh, bei unserer @tiff_net Premiere nächste Woche nicht neben den wunderbaren Menschen zu stehen, die dazu beigetragen haben, diesen besonderen Film zu schaffen.“ Sie fuhr fort: „@sagaftra hat uns die Möglichkeit gegeben, diesen vollständig unabhängigen kanadischen Film zu promoten, aber es fühlt sich angesichts des Streiks nicht richtig an, zum Fest zu gehen.“ Amanda schloss mit den Worten: „Ich kann es kaum erwarten, euch alle SEVEN VEILS zu zeigen, wenn die Zeit reif ist (und wir eine faire Einigung für Schauspieler und Autoren erzielt haben).“

In der Zwischenzeit gab Amanda kürzlich zu, dass sie sich wegen ihrer Schauspielerei manchmal „unsicher“ fühlen kann. Die Schauspielerin spielt an der Seite von Thomas Sadoski, ihrem Ehemann im echten Leben, in ‚The Crowded Room‘ mit, und Amanda verriet, dass sie sich oft an ihn wende, um Feedback zu erhalten. Amanda – die auch an der Seite von Tom Holland zu sehen ist – sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich mag es, dass ich ihn fragen kann, ob er denkt, dass ich einen guten Job mache, und er wird mir die Wahrheit sagen, was wirklich nett ist. Ich werde manchmal sehr unsicher.“