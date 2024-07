Lego, Sony, WMF und mehr Amazon Prime Day 2024: Es ist wieder Zeit für Angebote

Am 16. und 17. Juli 2024 ist wieder der sogenannte Prime Day von Amazon. (wue/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 20:00 Uhr

Ein fester Termin im Kalender von Schnäppchenjägern: Amazon veranstaltet am 16. und 17. Juli zum mittlerweile zehnten Mal den Prime Day. Kundinnen und Kunden bekommen tausende Deals geboten.

Sparfüchse aufgepasst: Amazon veranstaltet wieder den Prime Day. Mitglieder können kräftig sparen, der Versandriese hat vorab hunderttausende Angebote angekündigt. Wie gewohnt, finden Kundinnen und Kunden auf der Webseite des Versandhändlers rabattierte Produkte aus unterschiedlichsten Kategorien. Die Artikel umfassen unter anderem Bereiche wie Beauty, Fashion, Haushalt und Elektronik.

Prime Day am 16. und 17. Juli

Ähnlich wie am Black Friday hoffen Schnäppchenjäger, ein Produkt eventuell zu einem stark vergünstigten Preis zu schießen. Auch wenn die etablierte Online-Aktion "Prime Day" heißt, gibt es die Angebote für Prime-Mitglieder nicht nur für einen Tag. Im Vorfeld des mittlerweile zum zehnten Mal stattfindenden Spartages gibt es bereits einige Deals und der Prime Day an sich findet am 16. und 17. Juli für 48 Stunden statt. Kerstin Giebels, Head of Prime bei Amazon.de, verspricht in einer Mitteilung ein Shopping-Event "mit hohen Rabatten in jeder Kategorie".

Während der Aktionstage gibt es nach und nach immer neue Deals. Amazon kündigt an, dass sich unter den Angeboten neben Produkten bekannter Marken wie AEG, Lego, Sony und WMF auch Artikel kleinerer Unternehmen befinden. In den vergangenen Jahren gab es zudem beispielsweise vergünstigte Fernseher von Samsung, Kaffeemaschinen von De'Longhi oder auch Pflegeprodukte von L'Oréal Paris und Nivea. Der Versandhändler möchte zudem über Kategorien wie "Angebote, die Ihnen gefallen könnten", "Angebote für Sie" und "Angebote zu Artikeln, die Sie gespeichert haben" auf Kundinnen und Kunden zugeschnittene Schnäppchen bieten.

Hauseigene Technik zum vergünstigten Preis

Ebenso bietet Amazon auch wieder hauseigene Technik mit vorübergehendem Preisnachlass. Darunter befinden sich smarte Lautsprecher wie Geräte der Echo-Dot-Reihe oder der kürzlich vorgestellte Echo Spot. Der für den Nachttisch konzipierte, smarte Wecker unterstützt wie die Dots die Sprachassistentin Alexa.

Zudem sollen Fire-TV-Geräte vergünstigt angeboten werden. Das könnte insbesondere für alle interessant sein, die sich nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs zum 1. Juli noch nicht um eine Alternative für ihren Kabelfernsehanschluss gekümmert haben. Beispielsweise der Amazon Fire TV Stick 4K ermöglicht es, TV- und Streaminginhalte auf den heimischen Fernseher oder einen Monitor zu bringen. Unterstützt werden unter anderem YouTube, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, TV-Dienste wie Zattoo oder Streamingservices wie Netflix, Disney+ und der Amazon-Dienst Prime Video, der bei einer Prime-Mitgliedschaft enthalten ist. Wer jedoch Prime-Video-Inhalte ohne Werbung schauen möchte, muss zusätzlich 2,99 Euro monatlich zahlen.

Altbekannter Prime-Trick hilft beim Sparen

Wie bereits erwähnt, können nur Prime-Mitglieder von den Spartagen profitieren. Für alle, die derzeit nicht Kundin oder Kunde sind, gibt es einen altbekannten Trick – eine Probemitgliedschaft. Neukunden probieren 30 Tage lang kostenlos eine Prime-Mitgliedschaft aus und kaufen während dieses Zeitraums ebenso am Prime Day rabattierte Produkte.

Wer jedoch nicht rechtzeitig kündigt, zahlt danach in Deutschland je nach gewähltem Abo entweder 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro jährlich. Auszubildende und Studierende bekommen die Mitgliedschaft sechs Monate kostenlos und danach mit 50 Prozent Rabatt. Menschen, die von der Rundfunkbeitragspflicht befreit sind, können die Mitgliedschaft zum rund halben Preis von 4,49 Euro monatlich buchen. Das Gleiche gilt für Besitzerinnen und Besitzer eines Sozialpasses einer teilnehmenden Stadt wie unter anderem Berlin, Dresden, Köln, Mannheim, Nürnberg oder Wuppertal. Genauere Informationen gibt es auf der Internetseite von Amazon.