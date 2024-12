Sportler sind absolutes Top-Thema Amazons Alexa: Fußballstars dominieren die Anfragen 2024

Hat wie so häufig einiges zu feiern: Cristiano Ronaldo. (wue/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 09:15 Uhr

Schauspieler oder Sängerinnen waren bei den Nutzern von Alexa 2024 weit weniger angesagt als Fußballprofis. Das ist laut einer Auswertung von Amazon die überraschende Top Ten der Stars, nach denen am häufigsten gefragt wurde.

Sprachassistenten wie Amazons Alexa, Apples Siri oder der Google Assistant können nicht nur bei alltäglichen Aufgaben helfen, sondern auch Fragen rund um prominente Persönlichkeiten beantworten. Der Versandriese hat ausgewertet, zu welchen Promis Alexa von Nutzerinnen und Nutzern im Jahr 2024 am häufigsten befragt wurde. Die Auswertung ergibt ein überraschendes Ergebnis: Persönlichkeiten aus Film oder Musik waren bei den Usern bei weitem nicht so angesagt wie Sportler. Die gesamte Top Ten besteht aus aktuellen oder ehemaligen Fußballprofis – vielleicht auch wegen der Heim-EM 2024.

Von Cristiano Ronaldo bis zum "Kaiser"

Schon seit Jahren ist Cristiano Ronaldo (39) nicht nur im Stadion einer der angesagtesten Stars der Fußballwelt. Auf Instagram besitzt der Portugiese aktuell auch mehr als 644 Millionen Follower. Kein Wunder, dass er im Alexa-Ranking die Nase ebenso vorne hat. Einer, der oftmals mit ihm verglichen wird, ist Lionel Messi (37). Der Argentinier schafft es im Vergleich auf die Zwei. Der französische Superstar Kylian Mbappé (25) läuft unterdessen auf Platz drei auf.

Danach folgen einige deutsche Fußballer: Torwart Manuel Neuer (38) sichert sich die Vier, Thomas Müller (35) spielt sich auf die Fünf und Jamal Musiala (21) auf Rang sechs. Platz sieben geht an den Brasilianer Neymar (32) und Rang acht an den Norweger Erling Haaland (24). Toni Kroos (34), der in diesem Jahr seine Karriere offiziell beendet hat, landet auf der Neun. Eine Legende des Sports, der im Januar verstorbene Franz Beckenbauer (1945-2024), rundet die Top Ten schließlich ab.

Nach diesen Frauen wurde am häufigsten gefragt

Im Gegensatz zur generellen Top Ten, die alleine aus Fußballprofis besteht, gestaltet sich die Top Five der Frauen, nach denen am häufigsten gesucht wurde, deutlich abwechslungsreicher. Der erste Platz geht hier an Sängerin und Megastar Taylor Swift (34), die für zwei deutsche Kolleginnen nur Silber und Bronze übrig lässt. Den zweiten Rang belegt niemand Geringeres als Schlagerkönigin Helene Fischer (40), Platz drei holt sich Lena Meyer-Landrut (33). Die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) schnappt sich die Vier und Model-Mama Heidi Klum (51) landet auf Platz fünf.

Zum Vergleich: Die meisten Fragen im Bereich Musikerinnen und Musiker beantwortete Alexa zum

"King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) vor Swift und Fischer. "Pop-Titan" Dieter Bohlen (70) und "Rap God" Eminem (52) machen die Top Five voll. Im Bereich Politikerinnen und Politiker wurde am häufigsten nach Donald Trump (78) gefragt – vor Wladimir Putin (72), Olaf Scholz (66), Joe Biden (82) und Merkel.