Amber Heard spricht über ihren Missbrauch

Montag, 12. November 2018 21:56 Uhr

Johnny Depps Ex-Frau Amber Heard hat in einem Interview über ihren Umgang mit Missbrauch gesprochen.

Im einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Interview mit dem „Self Magazin“ sagte die Darstellerin: „Ich hatte Unterstützung von starken Frauen, immer wenn ich dachte, ich schaffe es nicht und in jenen Momenten, als ich das Gefühl hatte, nicht mehr Missbrauch durch die Welt zu ertragen. Manchmal fühlt es sich an, als würdest du ganz allein für etwas einstehen – für deine körperliche Unversehrtheit, gegen Institutionen, die von Innen her korrumpiert sind, oder weil du nicht glaubst, dass es falsch sein kann, eine bestimmte Person zu lieben.“

Die Trennung von Heard und Johnny Depp liegt nun fast zwei Jahre zurück. In dem öffentlichen und sehr schmutzigen Prozess beschuldigte sie den „Black Mass“-Darsteller der häuslichen Gewalt. Die Vorwürfe gewannen an Brisanz, nachdem Depp für das Sequel von „Fantastische Tierwesen“ besetzt wurde. (CI)