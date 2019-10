Amber Rose: Baby Nummer 2 ist da!

Amber Rose brachte einen kleinen Jungen auf die Welt. Die 35-Jährige hat bereits mit ihrem Ex-Mann Wiz Khalifa den sechsjährigen Sohn Sebastian. Nun ist sie am Donnerstag (10. Oktober) erneut Mutter eines kleinen Sohnes geworden.

Vater des Babys, das auf den Namen Slash Electric Alexander hört, ist ihr Partner Alexander ‚A.E.‘ Edwards. Der frischgebackene Papa teilte ein Foto von sich und seinem kleinen Spross auf Instagram.

Quelle: instagram.com

„Die Welt gehört nun dir“

Den süßen Schnappschuss kommentierte er mit den Worten: „Slash Electric Alexander Edwards… die Welt gehört nun dir [Herz-Emoji]. Danke dir @amberrose für deine unendlich große Liebe, dass du deinen Körper da durch gezwängt hast, um meinen Sohn auf die Welt zu bringen. Ich könnte nie so stark sein wie du.“

Amber selbst postete ebenfalls eine Reihe von Videos aus dem Krankenhaus in ihrer Instagram Story, während sie auf die Geburt wartete. So sieht man u.a. den Rapper in OP-Bekleidung und mit der Schrift „Es wird Zeit“. Eine Reihe weiterer Clips zeigen ihn außerdem dabei, wie er sich die Zeit mit Sebastian und dem Spiel Schere, Stein, Papier vertreibt.