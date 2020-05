America Ferrera ist zum zweiten Mal Mutter geworden

America Ferrera und ihr Mann Ryan Piers Williams haben ihr zweites Kind bekommen. Die beiden haben bereits einen Sohn, der Ende des Monats seinen zweiten Geburtstag feiert.

„Lucia Marisol Williams kam am 4. Mai zur Welt, um mich am Muttertag persönlich umarmen und küssen zu können“, verkündete die ‚Ugly Betty‘-Darstellerin auf ihrem Instagram-Account.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von America Ferrera (@americaferrera) am Mai 10, 2020 um 12:18 PDT

Werbung für Charity-Organisation

Dazu postete sie ein süßes Bild, auf dem die stolzen Eltern zärtlich die winzige Hand des Neuankömmlings umfassen. „Mama, Papa und ihr großer Bruder sind überglücklich, ihr helles Licht in unserer Familie willkommen zu heißen“, verlieh America ihrer Begeisterung Ausdruck.

Die frischgebackene Mutter nutzte ihren Post außerdem, um auf ihre ‚Yes We Can Mobile Schools‘-Initiative aufmerksam zu machen, die Bildungsmöglichkeiten für Kinder an der Grenze zwischen den USA und Mexiko anbietet.

Quelle: instagram.com



Unterstützung für Mütter und Kinder

„Die Quarantäne mag Lucias Babyparty gecancelt haben, aber sie hat uns nicht davon abgehalten, Lebensmittel zu sammeln und an die #YesWeCanMobileSchools zu liefern – Plätze für Mütter und Kinder an der Grenze, um während diesen schwierigen Zeiten lernen, spielen und sicher bleiben zu können“, erklärte der Serien-Star. (Bang)