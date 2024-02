Nach vier Jahren Ehe „American Pie“-Star Seann William Scott reicht Scheidung ein

Seann William Scott war vier Jahre verheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 22:18 Uhr

"American Pie"-Star Seann William Scott reicht nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung ein. Der Schauspieler hat mit seiner Noch-Ehefrau Olivia eine Tochter.

Seann William Scott (47) will sich scheiden lassen. Wie das Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumenten berichtet, hat der US-Schauspieler "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung angegeben. Demnach haben sich der "American Pie"-Star und seine Frau Olivia bereits im vergangenen Oktober getrennt. Die Scheidungspapiere sollen gemäß "Page Six" Anfang der Woche in Los Angeles eingereicht worden sein.

Durchbruch mit Teenie-Reihe

Scott soll das gemeinsame Sorgerecht für Tochter Frankie Rose (3) beantragen, die im Juni 2020 geboren wurde. In den Dokumenten soll zudem festgeschrieben sein, dass der Ehegattenunterhalt "gemäß den Bestimmungen des Ehevertrags der Parteien an die Beklagte zu zahlen ist". Der Schauspieler und die Innenarchitektin Olivia Korenberg heirateten im September 2019.

Seann William Scott verkörperte in "American Pie" sowie den Nachfolgefilmen "American Pie 2" (2001), "American Pie: Jetzt wird geheiratet" (2003) und "American Pie – Das Klassentreffen" (2012) Fan-Liebling Steve Stifler, der als Partybiest und Unruhestifter bekannt wurde. Die Kult-Teenie-Komödie spielte weltweit über 235 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 219 Millionen Euro) ein und verhalf Scott zum Durchbruch.