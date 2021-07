amfAR-Gala: Sharon Stone überzeugt in einem lavendelfarbenen Kleid

In dieser Robe begeistert Sharon Stone bei der amfAR-Gala. (nra/spot)

17.07.2021 10:16 Uhr

Sharon Stone ist einmal mehr der Hingucker und zieht in Südfrankreich erneut alle Blicke auf sich. Bei der amfAR-Gala strahlt sie dieses Mal in einer lavendelfarbenen Robe.

Sharon Stone hat (63) hat am Freitag bei der amfAR-Gala einen atemberaubenden Auftritt hingelegt. Im südfranzösischen Cap D’Antibes erstrahlte sie in einem lavendelfarbenen Kleid. Die 63-Jährige erschien als Gastgeberin des Abends. Die farbenfrohe Robe der Schauspielerin war schulterfrei und als Neckholder geschnitten. Obenrum war sie mit kleinen Steinen besetzt und glitzerte. Der Rock bestach durch einzelne Federn, die ein wenig Bewegung in das Kleid brachten.

Sharon Stones Auftritt als stolze Mutter

Ihren blonden Pixie-Cut stylte sie locker zurecht. Auffällig waren ihre besonders großen Blüten-Ohrringe. Das Make-up hielt die 63-Jährige schlicht und natürlich. Lediglich ein Hauch von rosafarbenem Glitzer blitzte auf dem Auge hervor.

Insgesamt trug Stone, die mit ihrem Sohn Roan Joseph Bronstein (21) zum Event kam, an dem Abend drei Outfits. Über ihre Begleitung freute sie sich besonders. „Stolze Mutter“, schrieb sie auf Instagram zu einem Foto des Abends mit ihrem Sohn.