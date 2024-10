"Ich gucke da nicht hin" Amira Aly: Mit Ex Oliver Pocher gibt es „noch keine Konstante“

Amira Aly und Oliver Pocher ließen sich dieses Jahr scheiden. (eyn/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 00:10 Uhr

Im Sommer 2023 gaben Oliver Pocher und Amira Aly bekannt, dass sie sich getrennt haben. Es folgte ein Rosenkrieg, der nicht zu enden schien. Ein Jahr später ist das Verhältnis der Ex-Eheleute angeblich durchwachsen.

Amira Aly (32) hat in der neuen Folge ihres Podimo-Podcasts "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima Aly über das aktuelle Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (46) gesprochen. "Es wird nie langweilig. Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante", erzählt die Moderatorin.

Video News

Mit den Angriffen ihres Ex-Partners, der sie auch rund ein Jahr nach der Trennung immer wieder in Storys auf Instagram markiere, befasse sie sich gar nicht mehr. "Es ist mir ehrlich gesagt alles so egal geworden. Ich gucke da nicht hin, ich höre da nicht hin, ich lese es mir noch nicht mal mehr durch. Es ist wirklich so unwichtig geworden", beteuert Aly.

Gespräche zwischen den Ex-Eheleuten finden jetzt nur noch wegen der zwei gemeinsamen Kinder statt. "Ich habe vieles gemacht die letzten Monate, zu viel vielleicht auch. Ich habe zu viel zu schnell verziehen und den Kindern zuliebe auf Normalität gemacht", erinnert sich Amira Aly. Dieses Verhalten habe sich aber irgendwann negativ auf ihren Körper ausgewirkt, weshalb sie nach Österreich "geflüchtet" sei: "Der Akku war sowas von leer. Mein ganzer Körper hat gejuckt, mein Auge hat gezuckt, wochenlang, konstant."

Psychologische Betreuung nach Zusammenbruch

Bei den Dreharbeiten zum Trailer für die Spielshow "Schlag den Star" gegen Vanessa Mai (32), die im August ausgestrahlt wurde, sei es dann zum endgültigen Zusammenbruch gekommen. Nachdem sie von Oliver Pocher wieder mit Nachrichten "bombardiert" worden sei, habe sie angefangen zu weinen und sich eingestanden: "Ich brauche Hilfe."

Sofort habe Aly dann nach einem Therapieplatz gesucht und durch einen Bekannten schließlich auch einen guten Psychologen gefunden. "Das war für mich einfach unfassbar wichtig. Ab dem ersten Termin schon ist bei mir eine kleine Erleichterung eingetreten, dass ich gesagt habe: Okay gut, jetzt werde ich aufgefangen", berichtet sie ihrem Bruder. Ihre Therapie sei heute ihre "Me-Time und ich liebe es. Das würde ich jedem nur empfehlen und das hat mich gerettet, die letzten Monate."

Amira Aly und Oliver Pocher waren von 2019 bis 2024 verheiratet. Nach der Bekanntgabe der Trennung gab es immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen. Rund ein Jahr, nachdem Pocher und Aly das Ende ihrer Beziehung öffentlich gemacht hatten, hatte Pocher dann Anfang September auf Instagram bestätigt, dass die beiden "offiziell geschieden" sind.