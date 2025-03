Stars Amira Aly: Sie hat sich mit ‚Monrose‘-Senna versöhnt

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 14:00 Uhr

Amira Aly und Senna Gammour von ‚Monrose‘ haben ihren Streit beigelegt.

Die Moderatorin und das ehemalige Girl Group-Mitglied hatten sich schon vor Jahren verzofft, nachdem Amiras Ex Oliver Pocher sich in seiner Show ‚Bildschirmkontrolle‘ über Senna lustig gemacht hatte. Amira hatte danach Sennas Gegenattacke als kindisch abgetan und die beiden Frauen waren sich fortan so gar nicht grün. Jetzt haben sie sich aber wieder vertragen – unter anderem, weil Amira und Oliver mittlerweile getrennt sind.

Aktuell treten die beiden bei ‚Das große Promibacken‘ an und um Zwist von vornherein zu vermeiden, setzte Promibäcker Bruce Darnell Amira und Senna an einen Tisch und verdonnerte sie zu einer Aussprache. „Am Anfang war es zwischen Amira und mir natürlich ein bisschen angespannt – wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Ich wusste, dass sie teilnimmt, aber ein großer Pluspunkt war, dass sie mittlerweile von Oliver Pocher getrennt ist“, erzählte Senna nun aber gegenüber ‚Promiflash‘. Nach dieser Aussprache kamen sich die beiden Frauen tatsächlich näher und sind mittlerweile sogar auf dem Weg, Freundinnen zu werden: „Als Amira nach Berlin kam, haben wir uns zum Dinner getroffen, und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Manchmal ist es einfach besser, zu sagen: ‚Hey, lass uns neu anfangen.‘ Und genau das haben wir gemacht. Seitdem ist alles cool zwischen uns.“