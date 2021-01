15.01.2021 20:28 Uhr

Amira Pocher: Das zweite Kind sieht mehr ihr ähnlich

Amira und Oliver Pocher halten ihre beiden Kinder eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun verriet die 28-jährige zweifache Mutter einige Details über das Aussehen ihres Nachwuchses und welches Kind, welchem Elternteil ähnlicher sieht.

Kurz vor dem Jahreswechsel konnten sich Oliver (42, „Vollidiot“) und Amira Pocher (28) über das zweite gemeinsame Kind freuen. Doch wem sieht es ähnlicher: Mama oder Papa? Darüber unterhielt sich das Paar in der neuen Folge des gemeinsamen Podcasts „Die Pochers hier!“.

Die beiden Jungen seien sehr unterschiedlich, „alleine von der Optik“, verrät die frisch gebackene Mutter. Beim zweiten Kind habe sie sich „mehr durchgesetzt“, wobei auch beim ersten Kind könne sie sich langsam wiedererkennen. Bis jetzt hätten ihre Bekannten immer gesagt: „Das ist ja der kleine Olli.“ Doch das stimme eigentlich gar nicht: „Nur er hat exakt die selbe Haarfarbe, aber im Gesicht sieht er aus wie ich damals“, so die 28-Jährige. Das allerwichtigste sei aber, das beide „kerngesund“ seien. Dafür sei sie „sehr, sehr dankbar“.

Seltener Einblick

Dass Amira Pocher solche Details über ihre Kinder ausplaudert, hat Seltenheitswert. Denn die Pochers halten ihre Söhne so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Bislang sind nicht mal ihre Namen bekannt und auf Instagram-Schnappschüssen sieht man in ganzen seltenen Fällen nur ein Füßchen oder Händchen der kleinen.

Amira und Oliver Pocher sind seit Oktober 2019 verheiratet. Am 11. November 2019 haben sie via Instagram die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Am 27. Dezember 2020 gab der Comedian die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Für Oliver Pocher ist es das fünfte Kind. Aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (37) stammen eine Tochter und Zwillingssöhne.

(rto/spot)