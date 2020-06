Amira Pocher ist wieder schwanger: Auch diese Promis hatten es eilig

Amira und Oliver Pocher erwarten Baby Nummer zwei. Im November 2019 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Auch diese Promi-Eltern haben schnell für weiteren Nachwuchs gesorgt.

Was für eine Überraschung: Amira Pocher (27) ist wieder schwanger. Das gaben sie und Ehemann Oliver Pocher (42) in ihrer RTL-Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“ (auch bei TVNow zu sehen) sowie auf Instagram bekannt. Das erste gemeinsame Kind des Ehepaares, ein Sohn, kam im November 2019 zur Welt. Für den Comedian ist es bereits das fünfte Kind. Aus seiner früheren Beziehung zu Alessandra Meyer-Wölden (37) stammen eine Tochter und Zwillingssöhne. Amira Pocher ist zudem nicht die einzige Promidame mit schnell aufeinander folgenden Schwangerschaften.

Sila Sahin-Radlinger

Unerwartet schnell gab im Februar 2019 Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (34) ihre zweite Schwangerschaft bekannt. Söhnchen Elija war da gerade sechs Monate alt. „Mir war nicht übel, meine Brüste spannten nicht, ich habe wirklich nichts gemerkt“, sagte die ehemalige „GZSZ“-Schauspielerin damals dem Magazin „Gala“. Ende Juni 2019 erblickte dann ihr zweiter Sohn mit Ehemann Samuel Radlinger (27) das Licht der Welt.

Bar Refaeli

Bar Refaeli (35) und ihr Ehemann, der Geschäftsmann Adi Ezra (45), haben drei Kinder – die Schlag auf Schlag auf die Welt kamen. 2016 und 2017 wurden die beiden Töchter geboren, der kleine Sohn folgte jüngst im Januar 2020. „Das dritte Baby in dreieinhalb Jahren“, schrieb das israelische Model Anfang des Jahres auf Instagram zu einem Foto, das sie im Krankenhaus zeigt. Dazu setzte sie das Hashtag „Familie ist alles“ und endete mit den Worten: „Das Leben ist schön“.

Hilaria Thomas Baldwin

Bei Schauspieler Alec Baldwin (62, „Wenn Liebe so einfach wäre“) und seiner Frau, der Yogalehrerin Hilaria Thomas Baldwin (36), geht es seit 2012 Schlag auf Schlag: Die beiden heirateten im Sommer 2012. Ein Jahr später kam ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Carmen, zur Welt. In den Jahren 2015, 2016 und 2018 folgten drei Söhne, Rafael, Leonardo und Romeo. Baby Nummer fünf wird 2020 dazustoßen. Im April gab die 36-Jährige ihre Schwangerschaft bekannt. Im Jahr 2019 hatte sie zwei Fehlgeburten erlitten. Mit Kim Basinger (66) hat Alec Baldwin noch eine weitere Tochter: Ireland Baldwin (24).

Herzogin Kate

Ob sich Prinz George (6) wohl Geschwisterchen gewünscht hat? Falls ja, haben seine Eltern Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) keine Zeit verloren, um ihm den Wunsch so schnell wie möglich zu erfüllen. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Sohnes am 22. Juli 2013 wurde die Herzogin von Cambridge wieder schwanger. Ihr zweites Kind, Prinzessin Charlotte (5), kam am 2. Mai 2015 zur Welt. Bei Prinz Louis ließen sich Kate und William ein wenig mehr Zeit: Er erblickte rund drei Jahre später das Licht der Welt, am 23. April 2018.

Heidi Klum

Model-Mama Heidi Klum (47) hat vier Kinder. Im Mai 2004 kam Tochter Leni (16) auf die Welt. Im September 2005 und im November 2006 erblickten dann ihre zwei gemeinsamen Söhne mit Sänger Seal (57, „Standards“) das Licht der Welt. Nach Henry (14) und Johan (13) ließ sich Klum wieder etwas mehr Zeit und brachte 2009 ihre zweite Tochter Lou (10) zur Welt. Ein weiteres Kind mit Ehemann Nummer drei, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (30), hatte sie zuletzt ausgeschlossen. In der 15. Staffel der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ sagte sie dieses Jahr zu Baby-Spekulationen: „Das wird nicht passieren! Der Backofen ist zu!“

(dr/cam/spot)