Amira Pocher leidet unter Olivers Insta-Videos: ,,Es hat so wehgetan“

16.02.2021 16:08 Uhr

Für seine ,,Bildschirmkontrollen'' kassiert Oliver Pocher regelmäßig Kritik. Doch auch seine Frau Amira muss deswegen eine Menge einstecken, darunter auch Morddrohungen, wie sie jetzt verraten hat.

In seinen ,,Bildschirmkontrollen“ schießt Oliver Pocher (42) immer wieder gegen Influencer. Dass er dafür schon des Öfteren Gegenwind kassiert hat, scheint im egal zu sein. Allerdings gerät auch seine Frau Amira Pocher (28) dabei unter Beschuss. In einem Live-Stream bei Instagram hat die Beauty jetzt verraten, wie weit manche Hater dabei gehen.

Auto wird mit Eiern beworfen

,,Die Leute kommen alle auf mich, weil ich die erste Bezugsperson von Oliver bin. Ich bekomme Morddrohungen, meine Kinder werden beleidigt. Die Leute stehen vor unserer Tür und bewerfen unser Auto mit Eiern. Die Leute denken wirklich, dass das nur von unserer Seite kommt.“ In der Tat, denn das was, die Hater da machen, kann man definitiv ebenfalls als Mobbing kategorisieren.

Amira Pocher hat ihre DMs monatelang nicht geöffnet

,,Am Anfang war das ganz schwer für mich. Beim ersten Lockdown ging das ganz schlimm los“, damals hat der 42-Jährige nämlich mit seiner ,,Bildschirmkontrolle“ gestartet. ,,Am Anfang hat mir das alles so wehgetan, dass ich mein Postfach an die vier Monate nicht mehr geöffnet habe, damals ging es mir besser. Mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden aber solche Leute sind natürlich immer noch dabei“, wie Amira außerdem erklärt hat.

Oliver Pocher provoziert Hater-Nachrichten

Bleibt zu hoffen, dass durch die derzeitige Cybermobbing-Debatte wenigstens ein paar Hater davon abgehalten werden, der Österreicherin weiterhin Drohungen zu senden. Anderseits bietet Oliver Pocher mit seinen teilweise doch sehr hetzerischen Videos auch eine optimale Angriffsfläche für Kritiker, worunter demnach auch seine Frau Amira leiden muss. (JuC)