Amira Pocher stinksauer: „Er hat mich von vorne bis hinten betrogen“

29.04.2021 13:52 Uhr

Amira Pocher ist glücklich mit ihrem Mann Oliver Pocher verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Doch nicht alle Beziehungen der Influencerin liefen immer so harmonisch ab!

In ihrem eigenen Podcast „Hey Amira!“ spricht Amira Pocher nun ganz offen über ihre Erfahrungen mit Männern in den vergangenen Jahren und die waren nicht immer gut.

Amira Pocher war mit einem Narzissten zusammen

Im Gespräch mit der Psychologin Nesibe Özdemir berichtet die Influencerin jetzt, dass sie mit einem Narzissten liiert war: „Mein erster Freund hat es immer geschafft, es so zu drehen, dass am Ende ich gedacht habe, ich habe den Fehler gemacht, obwohl ich gar nichts gemacht habe“, erinnert sie sich zurück.

Und weiter: „Der war ein Meister in Sachen Rhetorik. Der hat es total beherrscht, Leute zu verunsichern und sich aus allem rauszureden“, weiß Amira heute.

Eine Beziehung voller Gewalt

Dann berichtet sie von einer Beziehung, in der ihr Freund gewalttätig wurde: „Ich habe auch schon eine Beziehung hinter mir, die voller Gewalt war. Man nimmt das schon mit.“

Amira weiß, dass sie über vieles damals hinweg gesehen hat und quasi die rosarote Brille trug: „Man sieht eigentlich nur das Gute. Und dann sind da diese krassen Situationen, wo du rückblickend wirklich denkst: Oh mein Gott, was ein Psychopath eigentlich, wenn man eine Frau so behandelt.“

Sie konnte sich nicht trennen

Obwohl die Beziehung „voller Gewalt“ war, konnte sich Amira nicht trennen, wie sie zugibt: „Aber kurz danach, wenn er dann auch geweint und sich entschuldigt hat, da dachte ich mir: Ja komm, schau mal, der liebt Tiere, der würde jedem helfen, der hat ein großes Herz.“

Sie hat ihre Augen verschlossen: „Man sieht in dem Moment nur das und will sich das irgendwo schönreden. Aber wenn auch nur einmal die Hand in der Partnerschaft erhoben wird, habe ich das nicht verdient.“

Amira musste Kritik einstecken

Auch wenn jetzt in der Beziehung mit Oliver Pocher alles rosig ist gibt sie zu, dass sie am Anfang viel Kritik von außen einstecken musste: „Wenn ich mich erinnere: Am Anfang der Beziehung mit Oli waren es die Klassiker: famegeil, will nur bekannt werden, lässt sich aushalten. Das hat mich alles getriggert. Das hat mich so verletzt.“

Heute kann sie damit leben, außerdem haben Olli und Amira bewiesen, dass sie ein gutes Team sind: „Aber die Dinge heute triggern mich überhaupt nicht mehr. Entweder hab ich mir ein dickes Fell wachsen lassen oder ich habe diese Punkte verarbeitet und sie jucken mich nicht mehr.“

(TT)