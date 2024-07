Ein Jahr nach der Trennung Amira und Oliver Pocher sollen offiziell geschieden sein

Oliver und Amira Pocher gaben ihre Trennung im August 2023 bekannt. (ncz/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 19:46 Uhr

Amira und Oliver Pocher gehen jetzt auch vor dem Gesetz getrennte Wege: Laut Medienberichten soll die Scheidung der Moderatorin und des Comedians offiziell durch sein.

Knapp ein Jahr nach Bekanntwerden ihrer Trennung sind Amira (31) und Oliver Pocher (46) offenbar offiziell geschiedene Leute. Wie die "Bild"-Zeitung und RTL berichten, wurde das Ex-Ehepaar am Montagnachmittag (29. Juli) vor dem Familiengericht in Köln geschieden. Die jeweiligen Managements der beiden bestätigten den Termin gegenüber RTL.

Amira und Oliver Pocher hatten Ehevertrag

Was genau vor Gericht geklärt wurde, ist noch nicht klar. In der Vergangenheit hatten die beiden bereits mehrmals öffentlich über ihren Ehevertrag gesprochen, in dem alles "fair geregelt" sei. 2021 erklärten sie in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!", dass sie sich auf eine Gütertrennung geeinigt und gegen eine Zugewinngemeinschaft entschieden hätten. Nach einer Scheidung müsste Amira Pocher daher also für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen. Die gemeinsamen Kinder seien jedoch durch den Ehevertrag abgesichert. Es wird erwartet, dass Oliver Pocher für den Unterhalt aufkommt.

Der Komiker hatte in den vergangenen Wochen mehrmals über die bevorstehende Scheidung gesprochen. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden (41) sagte er Mitte Juli, er hoffe, dass die Auflösung der Ehe bald vollzogen werde, da er "einen Schlussstrich ziehen" möchte. Daneben forderte er, dass Amira Pocher wieder ihren alten Nachnamen Aly annehmen soll.

Amira Pocher ist wieder neu vergeben

Oliver und Amira Pocher hatten ihre Trennung nach vier Ehejahren im August 2023 in ihrem gemeinsamen Podcast bekannt gegeben. Anschließend folgte ein öffentlicher Rosenkrieg. Das Paar teilt zwei Kinder. Der Comedian hat zudem aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (von 2010 bis 2013) eine Tochter sowie 2011 geborene Zwillingssöhne. Amira Pocher ist indes inzwischen wieder neu vergeben: Anfang Juli 2024 feierte die Moderatorin ihr Pärchendebüt mit "taff"-Moderator Christian Düren (34).